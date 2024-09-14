Kilosu 70 Liraya Düştü Görenler Akın Etti: Satıcıların Başını Kaşıyacak Vakti Yok

VATANDAŞ ADETA AKIN ETTİ

Geçen yıl Karadeniz’de neredeyse hiç bulunmayan palamut, bu yıl adeta denizden fışkırıyor. Vatandaşlar, kırmızı ve beyaz ete kıyasla daha uygun fiyatlı olan palamutu tercih ederken, balık tezgahları dolup taşıyor. Onurcan Köse, sezonun çok iyi başladığını belirterek, “Vatandaşların ilgisi yoğun. Kasaplar ve tavukçuların tezgahları boşken, balık tezgahlarında ciddi bir kalabalık var. Balıkçıların zamanı bu dönem, bol bol satış yapıyoruz” dedi.

KİLOSU 70 LİRAYA DÜŞTÜ

Balık tezgahlarına akın eden vatandaşlar ise balık fiyatlarının kırmızı ve beyaz ete göre oldukça uygun olduğunu belirterek, bu fırsatı değerlendirdiklerini ifade ediyor. Samsun'daki tezgahlarda çinekop 100 TL, istavrit 40 TL, mezgit 50 TL, barbun 60 TL, kiloluk palamut ise tanesi 70 TL’den satılıyor.