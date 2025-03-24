Kilosu 60 TL'ye Satılıyor! Kazanda Saatlerce Kaynatılıyor, Şeker Hastalığını Anında Bitiriyor
Doğal bir besin kaynağı olan ve Siirt’te yoğun ilgi gören meşe palamudu, bu yıl kilosu 60 TL'den satılıyor. Kazanlarda saatlerce kaynatılan meşe palamudu şeker hastalığını anında bitiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, bu sezon cep yakıyor. Kilosu 350 TL’ye kadar çıkan kestane fiyatları nedeniyle vatandaşlar daha ekonomik alternatiflere yönelmeye başladı. Bu alternatiflerden biri de, hem besleyici özelliği hem de uygun fiyatıyla öne çıkan meşe palamudu oldu.
FİYATI 60 TL'DEN SATILIYOR
Özellikle Siirt’te yoğun ilgi gören meşe palamudu, bu yıl kilosu 60 TL'den satışa sunuluyor. Doğal bir besin kaynağı olan palamut, uygun fiyatıyla kestaneye ulaşamayanların tercihi haline geldi. Siirt’in kırsal alanlarında doğal olarak yetişen meşe ağaçlarından toplanan bu ürün, hem sağlık hem de ekonomik yönden avantaj sağlıyor.
SAATLERCE KAYNATILIYOR
Siirtli vatandaşlar, meşe palamudunu genellikle kaynatılarak veya kızartılarak tüketiyor. Yörede uzun yıllardır bilinen bu doğal ürünün, özellikle şeker hastalarına iyi geldiği belirtiliyor. Şeker dengesi üzerinde olumlu etkiler yarattığı ifade edilen meşe palamudu, alternatif tıpta da sıkça önerilen doğal besinler arasında yer alıyor.
MEŞE PALAMUDUNUN FAYDALARI NELER?
Meşe palamudu sadece ekonomik değil, aynı zamanda sağlık açısından da oldukça değerli. İşte dikkat çeken faydaları:
Kolesterolü Dengeler: LDL yani kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur, kalp sağlığını korur.
Mide Dostudur: Mide asidini dengelemeye destek olur, mide rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur.
Şeker Hastalığına Faydalı: Kan şekerini düzenler, insülin direncini azaltarak diyabet hastaları için olumlu etkiler sunar.
Antioksidan Kaynağı: İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücreleri korur, yaşlanma belirtilerini yavaşlatır.
Bağışıklığı Güçlendirir: Vitamin ve mineraller açısından zengindir, vücut direncini artırır.
Sindirimi Destekler: Lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar, kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olur.