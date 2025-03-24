Kilosu 60 TL'ye Satılıyor! Kazanda Saatlerce Kaynatılıyor, Şeker Hastalığını Anında Bitiriyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, bu sezon cep yakıyor. Kilosu 350 TL’ye kadar çıkan kestane fiyatları nedeniyle vatandaşlar daha ekonomik alternatiflere yönelmeye başladı. Bu alternatiflerden biri de, hem besleyici özelliği hem de uygun fiyatıyla öne çıkan meşe palamudu oldu.