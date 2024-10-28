Kilosu 150 Lira! 30 Dönüm Mahsulü Hayrına Bıraktı, Duyanlar Tarlaya Akın Etti

Çiftçi Hüseyin Bekler'in kilosu 150 TL'den satılan fıstık tarlasındaki hasadın kalanını vatandaşa bıraktığını duyanlar kolları sıvadı.

Tarım makineleriyle yapılan hasat sonrası tarlada kalan fıstıkları toplayan vatandaşlar, yerel tabirle "afara" olarak bilinen toplamayı gerçekleştirdi.

Tarlaya gelenler, kalan mahsulü elle toplarken, toprakta buldukları fıstıkları kurutacaklarını ve kış aylarında tüketeceklerini belirtti.

"YER FISTIĞI HASADINI BİTİRDİK"

Yer fıstığı hasadı sonrası geri kalanı vatandaşa bırakan tarla sahibi Hüseyin Bekler, "1 Mayıs'ta 30 dönüm araziye yer fıstığı ektim. Yer fıstığı hasadını bitirdik. Hasat çok yüzümüzü güldürmedi ama yine de iyiydi. Mahsulü topladık ve harmanımızı yaptık. Hasat sonrası geri kalanları vatandaşlar afara yapıyor. Herkes kendi için topluyor" dedi.

HABERİ DUYAN TARLAYA AKIN ETTİ

Tarla sahibinin mahsulü vatandaşa bıraktığını duyarak tarlaya gelen Zeynep Cura, "Burada fıstık topluyorum. Sahibi fıstıkları topladı bize geri kalanını afara yapıyoruz. İşçiler fıstıkları toplamış geri kalanını biz topluyoruz" diye konuştu.

"KİLOSUNU 150 TL'DEN SATIYORLAR"

Tarla sahibinin mahsulü vatandaşa bıraktıktan sonra tarlada yoğunluk yaşandığını belirten Hamide Gökalp, "Çarşıda alışveriş yaparken küflü fıstıklar yenmiyor. Ayrıca kilosunu 150 TL’den satıyorlar, biz de burada yer fıstığını toplayıp faydalanıyoruz. Kalabalık çok iyi. Her yerde insan var" dedi.

Kaynak: İHA