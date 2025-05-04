Kilosu 1250 Liradan Satılıyor! Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Duyan Hasat İçin Akın Ediyor

DOĞAL VE ORGANİK TÜKETİM TERCİH EDİLİYOR

Bölgede kuzugöbeği mantarı sadece satış için değil, kişisel tüketim amacıyla da toplanıyor. Hüseyin Çatlı, “Biz satmak için değil, yemek için topluyoruz. Havalar yağmurlu giderse mayıs sonuna kadar toplamaya devam ederiz” dedi. Akseki esnaflarından Bayram Erdoğan da kuzugöbeği mantarının lezzetinin ve besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Halkın çoğu topladığı mantarı kurutup kışın tüketiyor. Doğal ve organik olması nedeniyle tercih ediliyor” açıklamasında bulundu.