Kilosu 1250 Liradan Satılıyor! Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Duyan Hasat İçin Akın Ediyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen ve bölge halkının “göbek” adını verdiği kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı. Nisan ayının ortasında başlayan sezonda vatandaşlar, mantarın yetişebileceği ormanlık alanlara yoğun ilgi gösteriyor.
Kaynak: İHA
Toros Dağları’nda yetişen ve nadir bulunan kuzugöbeği mantarı, son yıllarda yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Kilogram fiyatı bin ila bin 250 lira arasında değişen bu değerli mantar, özellikle sedir, ardıç ve ladin ağaçlarının diplerinde aranıyor. İlçe sakinlerinden Mehmet Kara, “Sedir, ardıç ve ladin ağaçlarının diplerini tek tek arıyoruz. Yağışlı havalarda verim artıyor. Bu mantar, Akseki’de birçok kişi için geçim kaynağı” dedi.
TOPLAMASI ZAHMETLİ AMA GELİRİ YÜKSEK
Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Toros Dağları’nın yüksek kesimlerine çıkarak, gün boyunca mantar arıyor. Hasan Sağlam, “Sabahtan akşama kadar ağaçların diplerini gezerek kuzugöbeği topluyoruz. Bazen bir kilo, bazen birkaç kilo bulabiliyoruz. Bu iş oldukça zahmetli ama zevkli” diye konuştu. Hüseyin Çatlı ise “Kuzugöbeği mantarı çok değerli ve toplaması da oldukça zordur. Bahar yağmurlarıyla birlikte sezon başlar ve havaların ısınmasıyla biter” ifadelerini kullandı.
DOĞAL VE ORGANİK TÜKETİM TERCİH EDİLİYOR
Bölgede kuzugöbeği mantarı sadece satış için değil, kişisel tüketim amacıyla da toplanıyor. Hüseyin Çatlı, “Biz satmak için değil, yemek için topluyoruz. Havalar yağmurlu giderse mayıs sonuna kadar toplamaya devam ederiz” dedi. Akseki esnaflarından Bayram Erdoğan da kuzugöbeği mantarının lezzetinin ve besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Halkın çoğu topladığı mantarı kurutup kışın tüketiyor. Doğal ve organik olması nedeniyle tercih ediliyor” açıklamasında bulundu.
SEZON VERİMİ YAĞIŞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR
Bu yıl kış aylarında kar yağışının az olması ve bahar yağmurlarının yetersiz kalması nedeniyle kuzugöbeği mantarı sezonunun önceki yıllara göre daha düşük verimle geçmesi bekleniyor. Bölge halkı, yağmur yağması durumunda sezonun mayıs sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor.