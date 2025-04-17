Kilosu 1000 Liraya Satılıyor, Hasadı Yeni Başladı! Tezgahlarda Dakikalar İçinde Bitiyor

Mersin’in Silifke ilçesinde baharın habercisi olarak bilinen badem çağlasının hasadı yaklaşık bir ay önce başladı. İlk hasatla birlikte tezgâhlara çıkan ürün, kilogramı 1000 liraya kadar alıcı buluyor. Yoğun ilgi gören çağla, pazarda neredeyse anında tükeniyor.

Kilosu 1000 Liraya Satılıyor, Hasadı Yeni Başladı! Tezgahlarda Dakikalar İçinde Bitiyor

Silifke’de tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen ve ticari olarak değerlendirilen badem çağlası, bölgede çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Sezon başında kilogram fiyatı 1000 TL’den satılmaya başlayan çağlanın, talep yoğunluğu nedeniyle fiyatının 1500 TL’ye kadar çıktığı bildirildi.

ÇAĞLA TÜRK MUTFAĞINDA GENİŞ YER BULUYOR

Badem çağlası, badem ağacının olgunlaşmamış ilk meyvesi olarak baharın ilk ürünlerinden biri kabul ediliyor. Genellikle tuza batırılarak tüketilen çağla, salatalardan mezeye kadar pek çok tarifte de kullanılabiliyor. Turşusu yapılan ya da cacıklara eklenen çağla, ekşi tadı ve ferahlatıcı aromasıyla özellikle ilkbahar aylarında sofralarda yerini alıyor.

Kilosu 1000 Liraya Satılıyor, Hasadı Yeni Başladı! Tezgahlarda Dakikalar İçinde Bitiyor - Resim : 1

EN KALİTELİ BADEM DATÇA’DA YETİŞİYOR

Uzmanlara göre Türkiye’nin en kaliteli badem ve çağla üretimi Muğla’nın Datça ilçesinde yapılıyor. Datça’da yetişen badem çağlaları, sadece yerel pazarlarda değil, ülke genelinde birçok şehre gönderilerek geniş bir tüketici kitlesine ulaşıyor.

VERİMLİLİK 10. YILDAN SONRA ARTIYOR

Badem ağaçları genellikle ekimden sonraki 10. yılda yüksek verim sağlamaya başlıyor. Ancak bu süre zarfında da meyve verebilen ağaçlar, iklim ve toprak koşulları elverişli olduğunda daha kısa sürede de ürün alınmasını mümkün kılıyor.

Kilosu 1000 Liraya Satılıyor, Hasadı Yeni Başladı! Tezgahlarda Dakikalar İçinde Bitiyor - Resim : 2

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNE TALEP ARTIYOR

Son yıllarda badem yetiştiriciliğine olan ilgi hızla artıyor. Bunun başlıca nedeni, bademin kurak ve susuz arazilere kolaylıkla uyum sağlayabilmesi. Kireçli, taşlı topraklarda da yetişebilen badem ağaçları, yüksek sıcaklık ve neme dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Erken çiçeklenmesi sayesinde ilkbaharda piyasaya çıkan ilk meyvelerden biri olan çağla, üreticisine yüksek kazanç sağlayabiliyor.

İKLİM KOŞULLARI YETİŞTİRİCİLİKTE BELİRLEYİCİ

Badem tarımı ekonomik olarak en çok yazları sıcak ve uzun geçen, kışları ise hafif geçen bölgelerde başarıyla yapılabiliyor. Soğuklama ihtiyacının düşük olması nedeniyle erken çiçeklenen badem türleri, ılıman iklimlerde daha verimli sonuçlar veriyor. Bu durum, çağla üretimini hem tarımsal hem de ekonomik açıdan cazip hale getiriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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