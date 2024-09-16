Kilometre Göstergesi Sadece Rakamdan İbaret: En Uzun Ömürlü 20 Otomobil Belli Oldu

Otomobil alıcıları için konfor ve güvenliğin yanı sıra, aracın ne kadar süre sorunsuz hizmet vereceği ve dayanıklılığı da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda iSeeCars, kapsamlı bir araştırma yayımlayarak tam 402 milyon aracın verilerini inceledi. Bu incelemeye göre, en yüksek kilometre ömrüne sahip otomobiller belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, SUV tipi araçlar dayanıklılık konusunda öne çıkarken, listenin büyük bölümünde Japon üretimi araçlar yer aldı.