Kilometre Göstergesi Sadece Rakamdan İbaret: En Uzun Ömürlü 20 Otomobil Belli Oldu
ABD merkezli araç alım satım platformu iSeeCars tarafından yapılan dikkat çekici bir araştırma, dünyanın en dayanıklı 20 otomobilini ortaya koydu. Bu araçlar için uzun kilometreler yalnızca birer sayıdan ibaret.
Kaynak: Gerçek Gündem
Otomobil alıcıları için konfor ve güvenliğin yanı sıra, aracın ne kadar süre sorunsuz hizmet vereceği ve dayanıklılığı da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda iSeeCars, kapsamlı bir araştırma yayımlayarak tam 402 milyon aracın verilerini inceledi. Bu incelemeye göre, en yüksek kilometre ömrüne sahip otomobiller belirlendi.
Araştırma sonuçlarına göre, SUV tipi araçlar dayanıklılık konusunda öne çıkarken, listenin büyük bölümünde Japon üretimi araçlar yer aldı.
İşte iSeeCars’ın verilerine göre dünyanın en uzun ömürlü 20 aracı:
1 - Toyota Tundra Yüzde 36,6
2 - Toyota Sequoia Yüzde 36.4
3 - Toyota 4Runner yüzde 26,8
4 - Toyota Tacoma yüzde 26,7
5 - Toyota Highlander Hibrit yüzde 25,9
6 - Honda Ridgeline yüzde 25,8
7 - Chevrolet Suburban yüzde 22
8 - Toyota Avalon yüzde 22
9 - Lexus GX yüzde 20,7
10 - Chevrolet Silverado 1500 yüzde 18,8
11 - GMC Yukon XL yüzde 17,9
12 - Chevrolet Tahoe yüzde 17,7
13 - Honda Pilot yüzde 17,5
14 - Honda Accord yüzde 16,6
15 - GMC Sierra 1500 yüzde 16,1
16 - Ford F-150 yüzde 15,8
17 - Toyota Highlander yüzde 15,7
18 - Nissan Titan yüzde 14,8
19 - GMC Yukon yüzde 14,6
20 - Honda CR-V yüzde 13,9