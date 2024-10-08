Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar
Van’da binlerce kişinin katıldığı aşiret düğününde 22 milyon lira değerinde takı takıldı, gelin 4 kilo altınla donatılırken damat milyonlarca liralık banknot "gerdanlığıyla" adeta nefes kesti.
Kaynak: DHA
Van'da düzenlenen bir aşiret düğünü hem katılımın hem de takı töreninin büyüklüğüyle dikkatleri üzerine çekti.
7 bin davetlinin katıldığı bu görkemli düğünde, gelin ve damada takılan takıların değeri dudak uçuklattı.
Tam 5 saat süren takı töreninde, çift toplamda 22 milyon lira değerinde altın ve para ile donatıldı.
MİLYONLARCA LİRALIK TAKI
Gelin, baştan aşağı altınlarla süslenirken, üzerinde tam 4 kilo altın taşıdı. Tacı, gerdanlığı, kemeri ve bilezikleriyle adeta bir altın kraliçesi gibi parladı.
Damada ise takılan 10 milyon liralık nakit para, boynundan omuzlarına kadar uzanan bir banknot "gerdanlığı" oluşturdu.
Paraların ağırlığı altında zorlanan damat, halay çekerken dahi güçlük yaşadı.
PARALAR BAVULLARLA TAŞINDI
Takıların sayılması ise başlı başına bir olay oldu. Masayı dolduran deste deste paralar tam 25 kişi tarafından saatlerce sayıldı.
Bu devasa miktar bavullara doldurularak taşındı.
Düğün, sadece takı töreniyle değil, aynı zamanda kesilen 200 koyun ve onlarca kazan yemekle de büyük ihtişamı gözler önüne serdi.