Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar

Van’da binlerce kişinin katıldığı aşiret düğününde 22 milyon lira değerinde takı takıldı, gelin 4 kilo altınla donatılırken damat milyonlarca liralık banknot "gerdanlığıyla" adeta nefes kesti.

Kaynak: DHA

Evlilik
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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 1

Van'da düzenlenen bir aşiret düğünü hem katılımın hem de takı töreninin büyüklüğüyle dikkatleri üzerine çekti.

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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 2

7 bin davetlinin katıldığı bu görkemli düğünde, gelin ve damada takılan takıların değeri dudak uçuklattı.

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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 3

Tam 5 saat süren takı töreninde, çift toplamda 22 milyon lira değerinde altın ve para ile donatıldı.

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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 4

MİLYONLARCA LİRALIK TAKI

Gelin, baştan aşağı altınlarla süslenirken, üzerinde tam 4 kilo altın taşıdı. Tacı, gerdanlığı, kemeri ve bilezikleriyle adeta bir altın kraliçesi gibi parladı.

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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 5

Damada ise takılan 10 milyon liralık nakit para, boynundan omuzlarına kadar uzanan bir banknot "gerdanlığı" oluşturdu.

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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 6

Paraların ağırlığı altında zorlanan damat, halay çekerken dahi güçlük yaşadı.

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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 7

PARALAR BAVULLARLA TAŞINDI

Takıların sayılması ise başlı başına bir olay oldu. Masayı dolduran deste deste paralar tam 25 kişi tarafından saatlerce sayıldı.

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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 8

Bu devasa miktar bavullara doldurularak taşındı.

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Kilo Kilo Altın… 22 Milyon Liralık Takı Töreni! 25 Kişi Say Say Bitiremedi, Banknotları Bavullarla Taşıdılar - Resim: 9

Düğün, sadece takı töreniyle değil, aynı zamanda kesilen 200 koyun ve onlarca kazan yemekle de büyük ihtişamı gözler önüne serdi.

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