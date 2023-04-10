Kıdemli Ekonomist Liam Peach'den tedirgin eden dolar/TL tahmini: Bu rakamı görecek!
Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Liam Peach, yıl sonu ve 2024 yılı dolar/TL tahmininde bulundu. Peach, "Mevcut politika çerçevesinin devam etmesi durumunda liradaki her düşüşün ekonomide gerilimlere yol açacağını" söyledi.
Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Liam Peach'in dolar tahminlerine yer verdiği bir yazı kaleme aldı. Yazıda 2023 ve 2024 sonu dolar tahminlerine yer verildi.
Türkiye'nin makroekonomik dengesizliklerinin giderek derinleştiğini ve bu durumu yönetmenin yıllar alacağını söyleyen Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti, "Muhalefetin zaferi Türkiye'nin finansal piyasalarına bir canlanma getirebilir, özel sermaye akışı dalgası yaratabilir. Ancak diğer yandan bu canlanma hızlı şekilde yok olabilir. Reform süreci kararlılıkla hayata geçene kadar, Türkiye büyük yatırım akımlarının olmasında bir tereddüt yaşayabilir" dedi.
"TÜRK LİRASI AĞIR YÖNETİLDİ"
Peach, Independent Türkçe'den Gökçen Tuncer'e, yaptığı açıklamada politika koyucuların, negatif reel faiz oranlarını desteklediklerini, dolarizasyonun bozulması için liralaşmaya çok fazla şekilde yaslanmış olduklarını ve liranın kaybını önlemek için yabancı para "yakıldığını" hatırlattı. Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları ile çok büyük bir enflasyon farkı oluştuğunu söyleyen Peach, "Türk lirası o kadar ağır şekilde yönetildi ki şu anda normalden fazla değerlenmiş durumda" dedi.
"DIŞ REKABET EROZTONA UĞRADI"
"Tüm bunlar Türkiye'nin dış rekabetini erozyona uğrattı ve ihracat büyümesini artırdı" diyen Liam Peach'e göre Erdoğan'ın muhtemel bir zaferi, bozucu politika yapısının devam etmesiyle sonuçlanacak.