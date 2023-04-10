Kıdemli Ekonomist Liam Peach'den tedirgin eden dolar/TL tahmini: Bu rakamı görecek!

"TÜRK LİRASI AĞIR YÖNETİLDİ"

Peach, Independent Türkçe'den Gökçen Tuncer'e, yaptığı açıklamada politika koyucuların, negatif reel faiz oranlarını desteklediklerini, dolarizasyonun bozulması için liralaşmaya çok fazla şekilde yaslanmış olduklarını ve liranın kaybını önlemek için yabancı para "yakıldığını" hatırlattı. Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları ile çok büyük bir enflasyon farkı oluştuğunu söyleyen Peach, "Türk lirası o kadar ağır şekilde yönetildi ki şu anda normalden fazla değerlenmiş durumda" dedi.