Kibar Feyzo’dan İlham Alarak Masabaşı İşini Bırakıp Sivas’a Yerleşti: Evlilik Parasıyla 12 İnek Aldı, Paraya Para Demiyor!
İzmir'de doğup büyüyen ve maliyet kontrol uzmanı olarak çalışan 33 yaşındaki Berkan Karlankuş, şehir hayatından sıkılarak Sivas’ın Kangal ilçesindeki baba ocağına yerleşti.
Kaynak: AA
Babasının evlilik için biriktirdiği parayla 12 inek satın alarak hayvancılık yapmaya başlayan Karlankuş, seçtiği yeni hayatıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
“MASABAŞI HAYATTAN BİN KAT DAHA İYİ”
Yıllarca masa başı işlerde çalışan Karlankuş, yaz aylarında babası Nadir Karlankuş’un yanına Kangal’ın Karagücük köyüne gittiğinde köy hayatının dinginliğinden etkilendiğini belirtti. Karlankuş, “Bu iş, masabaşı işten bin kat daha iyi, stressiz huzurlu bir hayat imkanı var. Kesinlikle köydeki hayatlar sanıldığı gibi kötü hayatlar değil. Mükemmel ve yaşanması gereken hayatlar” dedi.
“BURAYA ZİNCİRLERİMİ KIRARAK GELDİM”
Köye alışma sürecinin kısa sürdüğünü söyleyen Karlankuş, İzmir’deki çevresine rağmen köy yaşamına adapte olduğunu ifade etti. Karlankuş, "İlk başlarda köy hayatına uyum sağlamakta zorlandım ama ben buraya zincirlerimi kırdım geldim ve adapte olmayı başardım. İnsanlardan çok güzel geri dönüşler aldım, 'mükemmel bir iş yapıyorsun' dediler hatta ilkokul öğretmenim arayarak 'oğlum seninle gurur duyuyorum' dedi” diye konuştu.
Sosyal medyada da içerik üretmeye başlayan Karlankuş, bu alanda gördüğü ilginin kendisine moral verdiğini belirtti. Karlankuş, ileride hayvancılıkta daha da büyümeyi ve ailesi için daha güzel bir hayat kurmayı hedeflediğini söyledi.
KİBAR FEYZO'DAN İLHAM ALDI
Köye yerleşme kararında, Türk sinemasının klasiklerinden Kibar Feyzo filmindeki “Öküz alırız o parayla” repliğinden ilham aldığını ifade eden Karlankuş, “Babamın evlenmem için kenara koyduğu para vardı. Espri yaparak 'baba o parayla öküz alırız' diyerek böyle bir yola girdik. Devletten de bir destek almadık. İleride devlet desteklerinden faydalanmayı düşünüyorum” dedi.
İŞE GİTTİĞİNİZ SÜRE KADAR ÇALIŞIYORUM
Büyükşehirlerin stresli bir hayat sunduğunu belirten Karlankuş, masabaşında çalışanlara seslenerek, “Köyde sizin işe giderken geçirdiğiniz süre kadar çalışıyorum. İmkanı olan herkesin gelip üretim yapması gerekiyor. Bizim topraklarımız gerçekten çok elverişli, atalarımızdan gelen bu geleneği sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.