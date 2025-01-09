Kibar Feyzo’dan İlham Alarak Masabaşı İşini Bırakıp Sivas’a Yerleşti: Evlilik Parasıyla 12 İnek Aldı, Paraya Para Demiyor!

“BURAYA ZİNCİRLERİMİ KIRARAK GELDİM”

Köye alışma sürecinin kısa sürdüğünü söyleyen Karlankuş, İzmir’deki çevresine rağmen köy yaşamına adapte olduğunu ifade etti. Karlankuş, "İlk başlarda köy hayatına uyum sağlamakta zorlandım ama ben buraya zincirlerimi kırdım geldim ve adapte olmayı başardım. İnsanlardan çok güzel geri dönüşler aldım, 'mükemmel bir iş yapıyorsun' dediler hatta ilkokul öğretmenim arayarak 'oğlum seninle gurur duyuyorum' dedi” diye konuştu.

Sosyal medyada da içerik üretmeye başlayan Karlankuş, bu alanda gördüğü ilginin kendisine moral verdiğini belirtti. Karlankuş, ileride hayvancılıkta daha da büyümeyi ve ailesi için daha güzel bir hayat kurmayı hedeflediğini söyledi.