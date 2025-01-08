KFC ve Pizza Hut'ın Sözleşmesi Feshedildi: Türkiye'deki Şubeleri Tek Tek Kapanıyor
Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi ile franchise anlaşmasını, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshettiğini açıkladı. Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını da etkiledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü fast food zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın ana şirketi Yum! Brands, Türkiye'deki tüm restoranlarının franchise'ını alan İş Gıda A.Ş. ile yollarını ayırdı. Şirket, İş Gıda'nın belirlenen standartlara uymaması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Yum! Brands'ın açıklamasına göre, İş Gıda A.Ş., uzun süredir devam eden desteklere rağmen şirketin belirlediği kalite ve hizmet standartlarını tutturamadı. Bu durum, Türkiye'deki restoranların satışlarını olumsuz etkiledi ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açtı.
Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık.
MART AYININ SONUNA KADAR MAĞAZA SAYISI AZALACAK
Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı. Yum! Brands ayrıca "Türkiye'deki kapanmaların, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda Yum!'un raporlanan mağaza sayısında bir azalma olarak yansıtılacaktır" dedi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiledi. Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini söyledi. Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da açıkladı.
TÜRKİYE'DEKİ SATIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA KALDI
Türkiye'deki restoranların son dönem satışları, her bir marka için restoran başına düşen dünya ortalama satışlarının büyük ölçüde altında kaldığını söyleyen Yum! Brands "Sonuç olarak, mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif ücreti kaybının, 2025 ve sonrasında Yum!’un temel faaliyet karı üzerinde önemli bir etkisi olmayacak." dedi.