Kestaneye Yüzde 70 Zam Geldi: Fiyatı Uçtu, Altınla Yarışıyor
Eskiden sıcacık kestaneler el ısıtırdı şimdi ise cep yakıyor. Kestaneye geçen yıla kıyasla yüzde 70 zam geldi. Fiyatı altınla yarışan kestanenin 19 tanesi 250 liradan satılmaya başlandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Kışın vazgeçilmezi kestane, bu yıl vatandaşın cebini yakıyor. Geçen yıl keyifle tüketilen kestaneler, bu yıl zam furyasından nasibini aldı. Pazarlarda ve sokaklarda yerini alan kestane satıcılarında, kestanelerin fiyatı altınla yarışıyor.
Geçen yıla oranla bu yıl yüzde 70 zam gelen kestane artık lüks oldu. Kestane satıcıları artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtirken vatandaşlar bu durumdan oldukça şikayetçi. Fiyatı altınla yarışan kestanenin 19 tanesi yani 250 gramı 250 liraya, 500 gramı 500 lira, 750 gramı 750 lira, 1 kilogramı ise 1000 liraya satılıyor.
TAZE KESTANE NASIL SEÇİLİR?
Taze ve lezzetli kestane seçmenin püf noktası ortaya çıktı. Kestane alırken, kabuğunun parlak ve pürüzsüz olmasına, ağırlığına göre dolgun olmasına ve çekildiğinde tok bir ses çıkarmasına dikkat etmek gerekiyor.
KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?
Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu önler ve sindirimi kolaylaştırır.
C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.
Karbonhidrat içeriği sayesinde vücuda enerji verir ve yorgunluğu giderir.
Kalsiyum ve fosfor gibi mineraller içermesi sayesinde kemik sağlığını destekler ve kemik erimesini önler.
Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur.
Lif içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürür ve kalp hastalığı riskini azaltır.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatır.
Lif içeriği sayesinde kan şekerini yavaşça yükseltir ve insülin direncini azaltır.