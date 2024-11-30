Kestaneye Yüzde 70 Zam Geldi: Fiyatı Uçtu, Altınla Yarışıyor

Geçen yıla oranla bu yıl yüzde 70 zam gelen kestane artık lüks oldu. Kestane satıcıları artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtirken vatandaşlar bu durumdan oldukça şikayetçi. Fiyatı altınla yarışan kestanenin 19 tanesi yani 250 gramı 250 liraya, 500 gramı 500 lira, 750 gramı 750 lira, 1 kilogramı ise 1000 liraya satılıyor.