Kesme Altın Satışı Yasaklandı! Mehmet Şimşek Talimat Vermişti, Kuyumcuya Gideceklere Şok

Geçtiğimiz günlerde Hazine Bakanı Mehmet Şimşek kuyumculuk sektöründe kayıt dışılıkla mücadele kapsamında son dönemde talebinde artış yaşanan kesme altın satışı için talimat vermişti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kuyumcularda kesme altın satışı yasaklandı.

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Kesme Altın Satışı Yasaklandı! Mehmet Şimşek Talimat Vermişti, Kuyumcuya Gideceklere Şok

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.

Yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

Kesme Altın Satışı Yasaklandı! Mehmet Şimşek Talimat Vermişti, Kuyumcuya Gideceklere Şok - Resim : 1

KESME ALTINDA FİYAT DÜŞEBİLİR

Elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak kuyumculara satışı yapılabilir. Ancak satışı olmadığı için kuyumcular hurda niyetine olarak alsa da fiyatlarında düşüş yapabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi

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