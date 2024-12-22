Kentsel Dönüşümde Kira Yardımları Değişti: İşte Güncel Fiyatlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında vatandaşlara sağlanan kira yardımlarının artırıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kentsel Dönüşümde Kira Yardımları Değişti: İşte Güncel Fiyatlar - Resim: 1

Bakan Kurum, İstanbul Güngören Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kentsel dönüşüm etkinliklerinde yaptığı açıklamada, kira desteklerindeki artışın 2025 yılından itibaren geçerli olacağını belirtti.

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Kentsel Dönüşümde Kira Yardımları Değişti: İşte Güncel Fiyatlar - Resim: 2

KİRA YARDIMLARI YENİDEN BELİRLENDİ

İstanbul'da kentsel dönüşüme giren vatandaşlar için sağlanan aylık kira desteği, mevcut 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseltildi.

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Kentsel Dönüşümde Kira Yardımları Değişti: İşte Güncel Fiyatlar - Resim: 3

Diğer illerde de kira yardımları şu şekilde güncellendi:

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 4 bin 500 TL’den 6 bin 500 TL’ye,
Diğer büyükşehirler: 3 bin 750 TL’den 5 bin 500 TL’ye,
Kalan iller: 3 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

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Kentsel Dönüşümde Kira Yardımları Değişti: İşte Güncel Fiyatlar - Resim: 4

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, Güngören'deki 768 konutun kura çekim törenine katılırken, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ve Bağcılar'da 365 konutun temel atma töreninde de hazır bulundu. Konuşmasında, kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için desteklerin artırıldığını ifade etti.

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