Kentsel Dönüşümde Kira Yardımları Değişti: İşte Güncel Fiyatlar

Diğer illerde de kira yardımları şu şekilde güncellendi:

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 4 bin 500 TL’den 6 bin 500 TL’ye,

Diğer büyükşehirler: 3 bin 750 TL’den 5 bin 500 TL’ye,

Kalan iller: 3 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı.