Kentsel Dönüşümde Kira Yardımları Değişti: İşte Güncel Fiyatlar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında vatandaşlara sağlanan kira yardımlarının artırıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Kurum, İstanbul Güngören Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kentsel dönüşüm etkinliklerinde yaptığı açıklamada, kira desteklerindeki artışın 2025 yılından itibaren geçerli olacağını belirtti.
KİRA YARDIMLARI YENİDEN BELİRLENDİ
İstanbul'da kentsel dönüşüme giren vatandaşlar için sağlanan aylık kira desteği, mevcut 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseltildi.
Diğer illerde de kira yardımları şu şekilde güncellendi:
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 4 bin 500 TL’den 6 bin 500 TL’ye,
Diğer büyükşehirler: 3 bin 750 TL’den 5 bin 500 TL’ye,
Kalan iller: 3 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bakan Kurum, Güngören'deki 768 konutun kura çekim törenine katılırken, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ve Bağcılar'da 365 konutun temel atma töreninde de hazır bulundu. Konuşmasında, kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için desteklerin artırıldığını ifade etti.