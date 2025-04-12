Kendiliğinden Yetişiyor, Kilosu 750 TL'ye Satılıyor: Bir Kaşığı Bile Vücudu Baştan Aşağı Yeniliyor

KALSİYUM VE MAGNEZYUMLA KALBE DESTEK VERİYOR

Deniz börülcesi, sadece iyot değil aynı zamanda potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi hayati mineraller bakımından da oldukça zengin. Bu özelliği sayesinde kalp sağlığını koruyor, kas fonksiyonlarını destekliyor ve vücudun genel işleyişine katkı sağlıyor.

BAĞIŞIKLIK İSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle deniz börülcesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücre hasarını önlüyor ve yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Aynı zamanda cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratarak daha canlı, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.