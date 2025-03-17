Kendiliğinden Yetişiyor, Bulan Köşeyi Dönüyor: Fiyatı Altınla Yarışıyor, Kilosu 15 Bin TL'ye Satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişen ve dünya çapında en nadir ve en pahalı mantar türlerinden biri olarak bilinen trüf mantarının fiyatı altınla yarışıyor. Bulması son derece zor olan bu mantarın kilosu tam 15 bin TL'ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bazı özel mantar türleri, yalnızca mutfak dünyasında değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da büyük ilgi görüyor. Doğal ortamında kendiliğinden yetişen ve oldukça nadir bulunan trüf mantarı, yüksek besin değeri ve benzersiz aromasıyla dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, damar sağlığını destekleyen ve sindirim sistemine katkı sağlayan bu değerli mantarın kilosu tam 15 bin TL'ye satılıyor. İşte trüf mantarının sağlığa olan faydaları ve içerdiği besin değerleri…
KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR, BULAN KÖŞEYİ DÖNÜYOR
Dünya çapında en nadir ve en pahalı mantar türlerinden biri olarak bilinen trüf mantarı, doğada kendiliğinden yetişen ancak bulunması son derece zor olan bir besin olarak öne çıkıyor. Trüf mantarı, nadir bulunması nedeniyle oldukça yüksek fiyatlarla satılıyor. Kilogram fiyatı 15 bin TL’ye kadar çıkan bu özel mantar, yalnızca gurme restoranlarda değil, sağlığına önem verenler için de oldukça değerli bir besin kaynağı.
TRÜF MANTARININ FAYDALARI NELER?
Bu özel mantar, A ve B grubu vitaminleri başta olmak üzere; B3 (Niasin), B5 (Pantotenik Asit), B6 gibi önemli vitaminleri içerir. Potasyum, magnezyum, demir ve çinko açısından zengindir. İçeriğindeki flavonoidler ve fenolik bileşenler sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır.
Trüf mantarında bulunan antioksidanlar, vücudu zararlı serbest radikallerden koruyarak hücre yenilenmesini destekler. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmesi, hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla öne çıkar.
Kan basıncını dengeleyerek kalbin daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. İçeriğindeki fenolik bileşenler, damar sertleşmesini önleyerek kalp sağlığını destekler.
Lif bakımından zengin olması, bağırsak hareketlerini düzenler. Prebiyotik özelliği sayesinde bağırsak florasını destekler, sindirimi kolaylaştırır. Mide rahatsızlıklarını hafifletici etkisiyle bilinir.
Vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltıcı özellikleriyle, eklem ağrıları ve romatizma gibi rahatsızlıkların hafifletilmesine katkı sağlar. Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur.
Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur, hafızayı güçlendirir. Zihinsel performansı artırarak, yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olabilir.