Kendiliğinden Yetişiyor, Bulan Köşeyi Dönüyor: Fiyatı Altınla Yarışıyor, Kilosu 15 Bin TL'ye Satılıyor

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR, BULAN KÖŞEYİ DÖNÜYOR

Dünya çapında en nadir ve en pahalı mantar türlerinden biri olarak bilinen trüf mantarı, doğada kendiliğinden yetişen ancak bulunması son derece zor olan bir besin olarak öne çıkıyor. Trüf mantarı, nadir bulunması nedeniyle oldukça yüksek fiyatlarla satılıyor. Kilogram fiyatı 15 bin TL’ye kadar çıkan bu özel mantar, yalnızca gurme restoranlarda değil, sağlığına önem verenler için de oldukça değerli bir besin kaynağı.