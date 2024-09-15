Kenarda 300 Bin Lirası Olan Konut Sahibi Olacak: 2+1 Fırsat Duyuruldu
TOKİ, özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde konut ve arsa satışlarına devam ediyor.
Kaynak: Akşam
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan son projelere göre, aylık 9 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kura yöntemiyle seçilen vatandaşlar, 377 bin TL'lik peşinat ödemesi yaptıktan sonra, aylık 9 bin TL taksitlerle konut sahibi olabilecekler.
Son dönemde hayata geçirdiği projelerle birçok vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren TOKİ, özellikle Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sunduğu projelerle dikkat çekiyor. Bu projelerde, 2+1 ve 3+1 dairelerin yanı sıra, 120 ay vadeli ödeme planı ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Şereflikoçhisar'daki projede, 377 bin TL peşinat ödeyerek konut sahibi olunabiliyor.
Başvurular Halk Bankası'nın Ankara Şereflikoçhisar Şubesi'nden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ancak başvuruların 26 Eylül'de sona ereceği hatırlatılıyor. TOKİ, yeni dönemde Türkiye genelinde birçok şehirde yeni projeler geliştirecek.
ERKEN BAŞVURAN KAZANACAK
Ankara Şereflikoçhisar'daki projede, 2+1 ve 3+1 daireler için toplamda 78 konut satışa sunulacak. 2+1 dairelerden 61, 3+1 dairelerden ise 17 adet konut bulunuyor. Erken başvuru yapanlar, yüzde 25 peşinat ödeyerek banka kredisi kullanmadan geri ödeme avantajından faydalanabilecekler.
KURA TARİHİ BELLİ OLDU
Başvuru bedeli olarak 2 bin TL talep edilen projede, kura çekilişi 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Konut sahiplerinin kalan borç bakiyeleri ve aylık taksitleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek. İlk güncelleme ise Ocak 2025'te gerçekleşecek.