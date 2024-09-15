Kenarda 300 Bin Lirası Olan Konut Sahibi Olacak: 2+1 Fırsat Duyuruldu

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan son projelere göre, aylık 9 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kura yöntemiyle seçilen vatandaşlar, 377 bin TL'lik peşinat ödemesi yaptıktan sonra, aylık 9 bin TL taksitlerle konut sahibi olabilecekler.

Son dönemde hayata geçirdiği projelerle birçok vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren TOKİ, özellikle Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sunduğu projelerle dikkat çekiyor. Bu projelerde, 2+1 ve 3+1 dairelerin yanı sıra, 120 ay vadeli ödeme planı ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Şereflikoçhisar'daki projede, 377 bin TL peşinat ödeyerek konut sahibi olunabiliyor.

Başvurular Halk Bankası'nın Ankara Şereflikoçhisar Şubesi'nden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ancak başvuruların 26 Eylül'de sona ereceği hatırlatılıyor. TOKİ, yeni dönemde Türkiye genelinde birçok şehirde yeni projeler geliştirecek.