KDV'den Kaçmanın Yolunu Böyle Buldular!

Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye ürünlerindeki yüksek fiyat artışları, Ticaret Bakanlığı’nın gözünden kaçmamış ve birçok işletmeye ceza kesilmişti. Ancak yeni ortaya çıkan bir başka iddia, sektördeki bazı esnafların KDV ödemekten kaçındığını gösteriyor. Hem fiziki mağazalarda hem de online platformlarda satış yapan bazı kırtasiyecilerin, yüksek KDV oranlarından kurtulmak için sattıkları her ürüne kitap fişi keserek vergi kaçırdığı öne sürüldü.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, İstanbul Ticaret Odası'nın eylül ayı verilerine göre, kırtasiye ürünleri fiyatları en çok artanlar listesine girdi. Özellikle kurşun kalem fiyatlarının bir yıl içinde iki katına çıkması vatandaşların tepkisini çekti. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışları yapan işletmelere cezai işlem uyguladı. Ancak, vergi kaçakçılığı ile ilgili henüz kapsamlı bir denetim yapılmadı.

SEKTÖRDE BÜYÜK KDV AÇIĞI

Tüketicilerin yaptıkları alışverişlerde KDV oranının sıfır olarak görünmesi, sektörde ciddi bir vergi kaçağı olduğunu gösteriyor. Kırtasiye sektörünün yıllık hacminin 5 milyar lira olduğu düşünüldüğünde, kaçırılan verginin boyutu da gözler önüne seriliyor.

USULSÜZLÜK CEZASIZ KALMAYACAK

Vergi uzmanları, kırtasiyecilerin bu usulsüz işlemlerle kısa vadeli bir kazanç elde edebileceğini ancak uzun vadede ciddi cezalarla karşılaşabileceklerini belirtiyor. Bu tür uygulamaların sektördeki adil rekabeti bozarak dürüst esnafları zor duruma düşürdüğünü vurgulayan uzmanlar, vergi dairelerinin denetimlerini artırması gerektiğini ifade ediyor. Aynı zamanda vatandaşların da bilinçli olup bu tarz durumları yetkililere şikâyet etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Kırtasiyeciler ise bu tarz yanlış uygulamaların tüm sektörü zan altında bıraktığını belirterek, “Sektördeki bazı kötü niyetli kişilerin hataları yüzünden tüm kırtasiyecilerin suçlanmaması gerekir. Türkiye ekonomisi ve tüketiminde önemli bir yere sahip olan sektörümüz, bu tür usulsüzlüklerle leke sürülemez” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi