Kazanmadığı İhale Neredeyse Yoktu: İnşaat Devinden Konkordato İlanı
Kökleri 1968 yılına dayanan ve dev projelerin ihalesini kazanan inşaat devi Emak Fan Endüstri AŞ, ekonomik darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etti. Türkiye’de faiz oranlarının yükselmesi, hammadde sıkıntıları ve personel giderlerindeki artışlar, pek çok firmanın mali sıkıntıya girmesine neden olurken, bu dalga inşaat sektöründe de büyük yıkımlara yol açtı.
Yarım asırlık deneyime sahip Emak Fan Endüstri AŞ, sektörde onlarca projeye imza atarak adını duyurmuştu. Özellikle yedi farklı metro projesinde yüklenici olarak görev alan firma, inşaat projelerinin yanı sıra otel havalandırma sistemlerinde de önemli bir rol oynuyordu. Firma, aynı zamanda yurt dışı ticaretiyle Yalova ekonomisine de katkı sağlıyordu.
3 KOMİSER ATANDI
Ancak son dönemde yaşanan olumsuz piyasa koşulları, Emak Fan Endüstri AŞ'nin iflas koruma talebinde bulunmasına yol açtı. Mahkeme, firmaya geçici koruma süresi vererek konkordato komiserleri Alaattin Hamlacı, Doğan Gül ve Nihat Güman’ı atadı. Şirketin genel müdürü ve sahibi Ali Timurhan Güç, bu süreçte firmayı yeniden yapılandırma çabalarına odaklanacak.