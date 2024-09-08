Kazanmadığı İhale Neredeyse Yoktu: İnşaat Devinden Konkordato İlanı

Yarım asırlık deneyime sahip Emak Fan Endüstri AŞ, sektörde onlarca projeye imza atarak adını duyurmuştu. Özellikle yedi farklı metro projesinde yüklenici olarak görev alan firma, inşaat projelerinin yanı sıra otel havalandırma sistemlerinde de önemli bir rol oynuyordu. Firma, aynı zamanda yurt dışı ticaretiyle Yalova ekonomisine de katkı sağlıyordu.