Kazandığı Tüm Serveti Bir Gece Kaybettiler: İşte 8 Milyarderin Akılalmaz Çöküş Hikayesi

1 GECEDE TÜM MAL VARLIĞINI KAYBEDEN MİLYARDERLER

Vijay Mallya: Hindistan'ın en zengin iş insanlarından biri olan Mallya, havayolu şirketinin batmasıyla tüm servetini kaybetti. Borçlarını ödeyemeyince ülkesinden kaçmak zorunda kaldı.

Björgólfur Guðmundsson: 2008 İzlanda bankacılık krizinde büyük zarar eden Guðmundsson, bir zamanlar İzlanda'nın en zengin insanlarından biriydi. Milyarder eski bir futbolcu olan Bjorgolfur Gudmundsson, içecek endüstrisine, West Ham United ve Landsbanki'ye büyük yatırımlar yapmıştı ancak, finansal krizde bankasını kaybetti.

Adolf Merckle: Volkswagen hisselerindeki düşüş nedeniyle iflas etti ve intihar etti.