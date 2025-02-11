Kazandığı Tüm Serveti Bir Gece Kaybettiler: İşte 8 Milyarderin Akılalmaz Çöküş Hikayesi
Kısa bir süreliğine olsa da dünyanın en zengini unvanını taşıyan 8 milyarder, bir gecede kazandığı tüm servetini kaybetti. İşte 8 milyarderin akılalmaz çöküş hikayesi...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en zengin insanları bile, bir anda her şeyini kaybedebiliyor. Bu, sadece bir klişe değil, birçok milyarderin yaşadığı acı bir gerçek. Riskli yatırımlar, dolandırıcılık, ekonomik krizler gibi pek çok faktör, bir zamanlar zirvede olan isimleri dibe çekebiliyor. İşte, tüm varlığını kaybetmiş 8 milyarderin çarpıcı hikayeleri...
1 GECEDE TÜM MAL VARLIĞINI KAYBEDEN MİLYARDERLER
Vijay Mallya: Hindistan'ın en zengin iş insanlarından biri olan Mallya, havayolu şirketinin batmasıyla tüm servetini kaybetti. Borçlarını ödeyemeyince ülkesinden kaçmak zorunda kaldı.
Björgólfur Guðmundsson: 2008 İzlanda bankacılık krizinde büyük zarar eden Guðmundsson, bir zamanlar İzlanda'nın en zengin insanlarından biriydi. Milyarder eski bir futbolcu olan Bjorgolfur Gudmundsson, içecek endüstrisine, West Ham United ve Landsbanki'ye büyük yatırımlar yapmıştı ancak, finansal krizde bankasını kaybetti.
Adolf Merckle: Volkswagen hisselerindeki düşüş nedeniyle iflas etti ve intihar etti.
Elizabeth Holmes: Silikon Vadisi'nin parlayan yıldızıydı. Ancak kan testi konusunda yaptığı sahtekarlıklarla ifşa oldu ve hapse girdi.
Bernard Madoff: Tarihin en büyük Ponzi dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirerek milyarlarca doları batırdı.
Allen Stanford: Madoff gibi o da Ponzi şemasıyla yatırımcıları dolandırdı ve hapis cezasına çarptırıldı.
Sam Bankman-Fried: Bir zamanlar "kripto kralı" olarak anılan Sam Bankman servetini bir gecede kaybeden iş insanlarından. Kripto dünyasının en büyük dördüncü borsası olan FTX’in iflası ile 30 yaşındaki iş insanı her şeyini yitirdi.
Eike Batista: Bir zamanlar 30 milyar dolarlık servetiyle Brezilya'nın en zengin insanı olan Eike Batista, petrol şirketi OGX'in 2013'te çökmesiyle tüm servetini kaybetti. İmparatorluğu, petrol rezervlerinin abartılması ve gerçekçi olmayan vaatler üzerine inşa edilmişti. Ancak gerçekleşen üretim, beklentileri karşılamadı, hisseler dip noktaya geriledi.