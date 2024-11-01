Kazandığı 309 Milyon Lirayla Piyango Tarihine Geçmişti: Bakın Ne Yaptı!

309 milyon TL’lik bu ödül, Süper Loto tarihinin şimdiye kadarki en büyük ikramiyesi olurken, kazanan talihlinin kimliği ve bu devasa ödüle uygulanacak vergi oranı merak konusu oldu.

Çılgın Sayısal Loto’nun 27 Temmuz 2024 çekilişinde Kırşehir’den yatırılan bir bilete çıkan 460 milyon TL’lik ödül Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikramiyesi olarak kayıtlara geçmişti. Aradan geçen birkaç ayın ardından, Süper Loto’nun 22 Ekim çekilişinde bir başka tarihi ödül verildi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinden oynanan bir bilete isabet eden 309 milyon TL’lik ikramiye, Süper Loto'nun şimdiye kadarki en yüksek, Milli Piyango'nun ise üçüncü büyük ödülü oldu.