Kazandığı 309 Milyon Lirayla Piyango Tarihine Geçmişti: Bakın Ne Yaptı!
22 Ekim’de gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye, İstanbul Eyüpsultan'dan yatırılan bir bilete çıkmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
309 milyon TL’lik bu ödül, Süper Loto tarihinin şimdiye kadarki en büyük ikramiyesi olurken, kazanan talihlinin kimliği ve bu devasa ödüle uygulanacak vergi oranı merak konusu oldu.
Çılgın Sayısal Loto’nun 27 Temmuz 2024 çekilişinde Kırşehir’den yatırılan bir bilete çıkan 460 milyon TL’lik ödül Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikramiyesi olarak kayıtlara geçmişti. Aradan geçen birkaç ayın ardından, Süper Loto’nun 22 Ekim çekilişinde bir başka tarihi ödül verildi.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinden oynanan bir bilete isabet eden 309 milyon TL’lik ikramiye, Süper Loto'nun şimdiye kadarki en yüksek, Milli Piyango'nun ise üçüncü büyük ödülü oldu.
TALİHLİ KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI
Kırşehir’deki talihlinin ardından, Eyüpsultan'da milyoner olan kişinin de kim olduğu büyük merak konusu haline geldi. Ancak ikramiyesini tahsil etmek için başvuran şanslı kişi, kimliğinin gizli kalmasını tercih etti. Milli Piyango, güvenlik gerekçesiyle kazananların isimlerini yalnızca talep halinde açıklıyor. Büyük ikramiyelere sahip olanlar, güvenlik risklerinden kaçınmak için genellikle kimliklerinin gizlenmesini istiyor. Bununla birlikte, geçmiş yıllarda kazanan bazı talihliler, kimliklerinin kamuoyuna açıklanmasını istemiş ve ikramiyelerini basının karşısında almayı tercih etmişti.
YENİ YIL ÇEKİLİŞİ MERAKLA BEKLENİYOR
Kasım ayına girilmesiyle, yaklaşan yılbaşı çekilişinde verilecek ikramiyenin miktarı da gündeme geldi. Geçen yılın yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ödül, Milli Piyango’nun internet sitesinden satılan bir bilete isabet etmişti.
Yıllardır kazançlardan yüzde 20 vergi kesintisi yapılırken, yeni düzenleme ile bu oran yüzde 10’a düşürüldü. 309 milyon TL kazanan talihli, yaklaşık 31 milyon lirasını vergi olarak ödeyecek ve kalan tutarı eksiksiz olarak alacak. Bu rekor ödülün ardından gözler şimdi yeni yılın büyük çekilişine çevrilmiş durumda.