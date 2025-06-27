Kazancı Holding'de Kardeş Kavgası! Aksa Enerji'de Büyük Skandal
Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Aksa Enerji, Aksa Elektrik ve Aksa Doğalgaz gibi dev firmaları bünyesinde barındıran Kazancı Holding'de hissedar kardeşler arasında kriz patlak verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Holding’in genel kurul toplantısında ortaya çıkan gerginlik sonrası şirket binasına polis çağrıldı. Küçük hissedar Mehmet Kazancı, kardeşi Şaban Cemil Kazancı'yı kamuoyuna açık bir video ile ağır iddialarla suçladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi.
HİSSE DEVRİ TARTIŞMASI GÜNDEME OTURDU
Holdingin kurucusu Ali Metin Kazancı’nın oğulları Mehmet ve Şaban Cemil Kazancı arasında yaşanan anlaşmazlık, şirketin yönetim yapısında kriz yarattı. Mehmet Kazancı, yayımladığı videoda, Alzheimer hastası babasından devralındığını iddia ettiği hisselerle kardeşinin kontrolü ele geçirdiğini öne sürdü. Mehmet Kazancı, genel kurulda hisse dağılımına itiraz ederek tutanaklara şerh koyduğunu açıkladı.
“MAHKEMELERİ SATIN ALIRIM” İDDİASI VE YARDIM ÇAĞRISI
Mehmet Kazancı, video mesajında “Kardeşim hisse devriyle çoğunluğu ele geçirdi, bana sembolik bir ödeme teklif ediyor. Mahkemelere gitsen de hiçbir şeyi kazanamazsın, mahkemeleri satın alacağım diyor,” ifadelerini kullandı. Sözlerine, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya el atarsa Rizeli bir vatandaş olarak şeref duyarım,” diyerek devam eden Kazancı, yaşananların artık kamuoyuna yansımasından rahatsızlık duymadığını dile getirdi.
HOLDİNG BİNASINDA POLİS GÖRÜNTÜLENDİ
Video paylaşımının ardından Kazancı Holding binasını terk etmeyen Mehmet Kazancı hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamazken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Holding binasına polis çağrıldı ve güvenlik güçleri bina içinde görüntülendi. Mehmet Kazancı’nın avukatı, müvekkilinin binaya alınmaması nedeniyle güvenlik görevlileriyle tartışma yaşandığını duyurdu.
4,4 MİLYAR DOLARLIK SERVETİN GÖLGESİNDE TARTIŞMA
Kazancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı’nın, 4,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi olduğu biliniyor. Holdingin faaliyet raporlarına göre Şaban Cemil Kazancı şirketin %60,28’ine sahipken, Mehmet Kazancı’nın payı %5,88 düzeyinde bulunuyor.
17 BİN KİŞİLİK DEV KURULUŞ
Enerji sektöründeki faaliyetlerine 1968’de kurulan Watt Elektrik Motor Fabrikası ile başlayan Kazancı Holding, jeneratör üretiminden doğal gaz dağıtımına, elektrik üretiminden tarım ve turizme kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Holding çatısı altında 17.000’den fazla çalışan görev yapıyor.
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