Kazancı Holding'de Kardeş Kavgası! Aksa Enerji'de Büyük Skandal

“MAHKEMELERİ SATIN ALIRIM” İDDİASI VE YARDIM ÇAĞRISI

Mehmet Kazancı, video mesajında “Kardeşim hisse devriyle çoğunluğu ele geçirdi, bana sembolik bir ödeme teklif ediyor. Mahkemelere gitsen de hiçbir şeyi kazanamazsın, mahkemeleri satın alacağım diyor,” ifadelerini kullandı. Sözlerine, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya el atarsa Rizeli bir vatandaş olarak şeref duyarım,” diyerek devam eden Kazancı, yaşananların artık kamuoyuna yansımasından rahatsızlık duymadığını dile getirdi.

HOLDİNG BİNASINDA POLİS GÖRÜNTÜLENDİ

Video paylaşımının ardından Kazancı Holding binasını terk etmeyen Mehmet Kazancı hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamazken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Holding binasına polis çağrıldı ve güvenlik güçleri bina içinde görüntülendi. Mehmet Kazancı’nın avukatı, müvekkilinin binaya alınmaması nedeniyle güvenlik görevlileriyle tartışma yaşandığını duyurdu.