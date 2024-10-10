Kazancı 70 Bin Lira Olan Meyve! O Ağacı Diken Zengin Oluyor

Son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken bir meyvelerden olan bu meyve ağacı yetiştiricilerine büyük kazançlar sağlıyor. Bu meyve ağacını dikip hasat döneminde tek bir ağaçtan elde edilen kazanç, 70 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte tüm ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Kazancı 70 Bin Lira Olan Meyve! O Ağacı Diken Zengin Oluyor - Resim: 1

Bahçe ve tarım alanında faaliyet gösterenler için dikkat çekici bir fırsat sunan avokado hasadı, son yıllarda giderek popülerleşiyor. İçerdiği zengin besin değerleri ve sağlıklı yağlar sayesinde tüketicilerin ilgisini çeken avokado, hasat zamanı geldiğinde üreticisine büyük kazançlar sağlıyor.

Özellikle Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen avokado ağaçları, yüksek verimlilikleriyle dikkat çekiyor. Avokado meyvelerinin tanesi 100 TL’den satılırken bu da üreticilerin yıllık ortalama 70 bin lira kazanç elde etmesine olanak tanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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