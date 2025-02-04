Kazak Devine Satılan Hepsiburada'da Yeni Dönem! Tamamen Değişti

Online alışveriş platformu Hepsiburada’nın Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye devrinin tamamlanmasının ardından yönetim kurulunda değişiklikler yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kazak Devine Satılan Hepsiburada'da Yeni Dönem! Tamamen Değişti - Resim: 1

Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim belirlenirken, Hepsiburada’nın Yönetim Kurulu Başkanlığına Kaspi.kz’nin eş-kurucusu ve CEO’su Mikheil Lomtadze getirildi.

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Kazak Devine Satılan Hepsiburada'da Yeni Dönem! Tamamen Değişti - Resim: 2

1.1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ TAMAMLANDI

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, geçtiğimiz aylarda Kazakistan merkezli Kaspi.kz ile çoğunluk hisselerinin devri konusunda görüşmelere başlamıştı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Hepsiburada’nın çoğunluk hissesi 1.1 milyar dolar karşılığında Kaspi.kz’ye devredildi. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirketin yönetimi yeniden şekillendi.

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Kazak Devine Satılan Hepsiburada'da Yeni Dönem! Tamamen Değişti - Resim: 3

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİKHEİL LOMTADZE OLDU

Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu. Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lomtadze, Kaspi.kz’nin inovatif ve dünya standartlarında dijital hizmetler sunmayı hedeflediğini belirterek, “Hepsiburada ekibiyle birlikte şirketi daha ileri taşımak için çalışacağız” dedi.

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Kazak Devine Satılan Hepsiburada'da Yeni Dönem! Tamamen Değişti - Resim: 4

Lomtadze, Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a teşekkür ederek, kendisine gelecekte başarılar dilediğini ifade etti.

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