Kazak Devine Satılan Hepsiburada'da Yeni Dönem! Tamamen Değişti

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİKHEİL LOMTADZE OLDU

Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu. Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lomtadze, Kaspi.kz’nin inovatif ve dünya standartlarında dijital hizmetler sunmayı hedeflediğini belirterek, “Hepsiburada ekibiyle birlikte şirketi daha ileri taşımak için çalışacağız” dedi.