Kazak Devine Satılan Hepsiburada'da Yeni Dönem! Tamamen Değişti
Online alışveriş platformu Hepsiburada’nın Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye devrinin tamamlanmasının ardından yönetim kurulunda değişiklikler yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim belirlenirken, Hepsiburada’nın Yönetim Kurulu Başkanlığına Kaspi.kz’nin eş-kurucusu ve CEO’su Mikheil Lomtadze getirildi.
1.1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ TAMAMLANDI
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, geçtiğimiz aylarda Kazakistan merkezli Kaspi.kz ile çoğunluk hisselerinin devri konusunda görüşmelere başlamıştı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Hepsiburada’nın çoğunluk hissesi 1.1 milyar dolar karşılığında Kaspi.kz’ye devredildi. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirketin yönetimi yeniden şekillendi.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİKHEİL LOMTADZE OLDU
Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu. Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lomtadze, Kaspi.kz’nin inovatif ve dünya standartlarında dijital hizmetler sunmayı hedeflediğini belirterek, “Hepsiburada ekibiyle birlikte şirketi daha ileri taşımak için çalışacağız” dedi.
Lomtadze, Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a teşekkür ederek, kendisine gelecekte başarılar dilediğini ifade etti.