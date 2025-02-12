Kaz Yetiştiriciliği İçin Devlet Desteği! Binlerce Kaz Dağıtılacak

Muş Valisi Avni Çakır, proje ile kaz yetiştiriciliğinin bölgedeki ekonomik katkısının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çakır, "Bulanık'ta yetiştirilen kazlar hem Muş’ta hem de farklı illerde satışa sunularak ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Projenin toplam bütçesi 10 milyon 616 bin lira olup, bunun 7 milyon 431 bin lirası devlet desteği olarak sağlanacak. Proje maliyetinin yüzde 70’i destek kapsamında karşılanacak" dedi.