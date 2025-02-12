Kaz Yetiştiriciliği İçin Devlet Desteği! Binlerce Kaz Dağıtılacak
Muş’un Bulanık ilçesinde kaz yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 20 çiftçiye toplam 1980 kaz dağıtılacak. Proje, Muş Valiliği, Bulanık Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle yürütülecek. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) tarafından desteklenen proje için protokol imzalandı.
Kaynak: AA
Muş Valisi Avni Çakır, proje ile kaz yetiştiriciliğinin bölgedeki ekonomik katkısının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çakır, "Bulanık'ta yetiştirilen kazlar hem Muş’ta hem de farklı illerde satışa sunularak ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Projenin toplam bütçesi 10 milyon 616 bin lira olup, bunun 7 milyon 431 bin lirası devlet desteği olarak sağlanacak. Proje maliyetinin yüzde 70’i destek kapsamında karşılanacak" dedi.
EĞİTİM VE KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
Proje kapsamında 20 çiftçiye 99'ar adet kaz palazı verilecek ve kaz yetiştiriciliği konusunda eğitimler düzenlenecek. Çakır, özellikle kadın çiftçilerin projede yer almasını önemsediklerini vurgulayarak, "Kadın çiftçilerimizin bu projede aktif rol almasını istiyoruz. Amacımız, Bulanık ve Muş genelinde kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı.
KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERLE EKONOMİK KALKINMA
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Muş'ta kaz yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere taşınmasını hedeflediklerini belirtti. Güray, "Bu proje sadece kaz eti üretimi olarak düşünülmemeli. Kaz yetiştiriciliği, katma değerli ürünlerle ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak. Projeyi başarıyla tamamladıktan sonra diğer ilçelerde de kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.
PROTOKOL İMZALANDI
Valilikte düzenlenen protokol imza törenine, Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve proje yürütücüleri katıldı. Proje, 12 ay sürecek ve kaz yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine katkısını artırmayı hedefleyecek.