Kayseri'nin Mobilya Devi Mozzi Mobilya İflastan Son Anda Kurtuldu

Şirketin mali yapısını korumak amacıyla başlattığı konkordato süreci, yasal kriterlerin karşılanmadığı gerekçesiyle sona erdirildi.

TALEP KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme tarafından alınan karara göre, Mozzi Mobilya’nın hem kesin mühlet hem de konkordato talebi kabul edilmedi. Aynı zamanda daha önce şirkete tanınan geçici mühlet kararı, bu süre boyunca atanmış konkordato komiserlerinin görevleri ve uygulamaya konulan tüm geçici tedbirlerin de kaldırılmasına hükmedildi.

TÜM TEDBİRLER KALKTI

Mahkeme, şirketin konkordato şartlarını taşımadığına karar verirken, iflas kararı verilmesini ise gerekli görmedi. Böylece Mozzi Mobilya, iflastan son anda dönmüş oldu. Kararla birlikte konkordato sürecinde uygulanan tüm ihtiyati tedbir şerhleri resmen kaldırıldı.

Şirketin gelecekteki mali yapısı ve ticari faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.