Kayseri'nin Mobilya Devi Mozzi Mobilya İflastan Son Anda Kurtuldu

Mobilya sektöründe adını geniş ürün yelpazesiyle duyuran Mozzi Mobilya Dış Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato başvurusu, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Kayseri'nin Mobilya Devi Mozzi Mobilya İflastan Son Anda Kurtuldu

Şirketin mali yapısını korumak amacıyla başlattığı konkordato süreci, yasal kriterlerin karşılanmadığı gerekçesiyle sona erdirildi.

Kayseri'nin Mobilya Devi Mozzi Mobilya İflastan Son Anda Kurtuldu - Resim : 1

TALEP KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme tarafından alınan karara göre, Mozzi Mobilya’nın hem kesin mühlet hem de konkordato talebi kabul edilmedi. Aynı zamanda daha önce şirkete tanınan geçici mühlet kararı, bu süre boyunca atanmış konkordato komiserlerinin görevleri ve uygulamaya konulan tüm geçici tedbirlerin de kaldırılmasına hükmedildi.

Kayseri'nin Mobilya Devi Mozzi Mobilya İflastan Son Anda Kurtuldu - Resim : 2

TÜM TEDBİRLER KALKTI

Mahkeme, şirketin konkordato şartlarını taşımadığına karar verirken, iflas kararı verilmesini ise gerekli görmedi. Böylece Mozzi Mobilya, iflastan son anda dönmüş oldu. Kararla birlikte konkordato sürecinde uygulanan tüm ihtiyati tedbir şerhleri resmen kaldırıldı.

Şirketin gelecekteki mali yapısı ve ticari faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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