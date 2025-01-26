Kaynana ile Damat ‘Başkalarının Yanında Çalışmayız’ Dedi, Kafa Kafaya Verdi: Yurt Dışına Bile Satıyorlar, Paraya Para Demiyorlar
Bingöl’de kayınvalide ve damadı el ele verdi, kendi işlerini kurma kararı aldı. 5 yıldır yaptıkları işleri 6 aileye gelir kapısı olurken, Türkiye’nin dört bir yanına da ürünlerini satmaya başladılar.
Kaynak: DHA
Bingöl’de tandır ekmeği üretimi yapan Müşerref Kılıç (52) ve damadı İsmail Bakır (31), 5 yıl önce açtıkları fırınla hem kendi işlerini kurdu hem de 6 aileye gelir kapısı sağladı. Müşerref Kılıç, “5 yıldır burada kendi işimizi yapıyoruz. İş yerinde çalışan 6 kişi de buradan elde ettiğimiz gelirle ailesinin geçimini sağlıyor” dedi.
BAŞKA FIRINLARDA ÇALIŞMAKTAN KENDİ İŞİNİ KURMAYA
Yıllarca farklı fırınlarda çalıştıktan sonra kendi işini kurma kararı aldığını belirten Müşerref Kılıç, 10 yıldır tandır ekmeği yaptığını ve bu süreçte önceki yıllarda başka fırınlarda ve ekmek işlerinde görev aldığını söyledi. Kılıç, kayınvalidesiyle birlikte başkalarının yanında çalışmak yerine kendi işlerini kurmaya karar verdiklerini ve 5 yıldır bu işte başarılı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı.
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN TALEP ALIYORLAR
Kılıç, ayrıca şunları söyledi:
Yağlı ekmek, normal tandır ekmeği, buğday ekmeği, beyaz ekmek ve sörin ekmeği üretiyoruz. Ayrıca isteyenlere börek açıp pişiriyoruz, tandırda gözleme yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'e kargo ile ekmek gönderiyoruz. Ekmeğimizi tamamen doğal malzemelerle yapıyoruz ve bayatlamaması için özen gösteriyoruz.
‘KENDİ İŞİMİZİ NEDEN KURMAYALIM?’
İsmail Bakır ise kayınvalidesiyle açtıkları fırınla büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, başlangıçta satışlarının çok düşük olduğunu fakat zamanla ekmeğe olan talebin arttığını söyledi. Bakır, “2008’den beri başkalarının yanında çalışıyordum. 5 yıl önce kayınvalidemle birlikte kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Farklı fırınlarda ve ayrı yerlerde çalıştıktan sonra bir araya geldik ve neden kendi işimizi kurmayalım dedik” diye konuştu.
Kayınvalidesiyle beraber iş kurma kararını verdikten sonra fırın açtıklarını belirten Bakır, “İlk açtığımızda ekmek satışlarımız çok düşüktü. Günde sadece 50 ekmek satabiliyorduk” dedi.
YURT DIŞINA SATIŞ YAPIYORLAR
Bakır, ayrıca Türkiye'nin her yerine anlaşmalı kargolarla ekmek gönderdiklerini ve yurt dışından gelen hemşerilerinin de ekmek alıp yanlarında götürdüğünü ifade etti. Ekmeklerini Türkiye’nin her yerine kargo yoluyla satışını yaptıklarını belirten Bakır, “Yurt dışından gelen hemşerilerimiz de buradan ekmek alıp yanlarında götürüyor. Bazı durumlarda biz de kendi başımıza yurt dışına gönderim yapıyoruz. Yurt dışındakiler için bu ekmek, bir özlem demek. Tandır ekmeği olduğu için uzun süre taze kalıyor, bayatlama derdi olmuyor” şeklinde konuştu.