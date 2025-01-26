Kaynana ile Damat ‘Başkalarının Yanında Çalışmayız’ Dedi, Kafa Kafaya Verdi: Yurt Dışına Bile Satıyorlar, Paraya Para Demiyorlar

YURT DIŞINA SATIŞ YAPIYORLAR

Bakır, ayrıca Türkiye'nin her yerine anlaşmalı kargolarla ekmek gönderdiklerini ve yurt dışından gelen hemşerilerinin de ekmek alıp yanlarında götürdüğünü ifade etti. Ekmeklerini Türkiye’nin her yerine kargo yoluyla satışını yaptıklarını belirten Bakır, “Yurt dışından gelen hemşerilerimiz de buradan ekmek alıp yanlarında götürüyor. Bazı durumlarda biz de kendi başımıza yurt dışına gönderim yapıyoruz. Yurt dışındakiler için bu ekmek, bir özlem demek. Tandır ekmeği olduğu için uzun süre taze kalıyor, bayatlama derdi olmuyor” şeklinde konuştu.