Kaspersky TÜBİSAD Üyesi Oldu

Kaspersky, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün sivil toplum kuruluşlarından Bilişim Sanayicileri Derneği'ne (TÜBİSAD) üye oldu.

Kaspersky TÜBİSAD Üyesi Oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, bilişim alanında çeşitli rapor ve görüş paylaşan TÜBİSAD'ın Küreselleşme ve Halkla İlişkiler Çalışma Gruplarında aktif olarak yer alarak Türkiye'deki bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.


Kaspersky, çalışma gruplarına katılarak, mevzuata dair görüş sunmayı, ilgili girişimleri başlatıp ve destekleyip siber güvenlik konusunda bilgi ve farkındalık paylaşımını artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, TÜBİSAD üyeliklerinin, Türkiye'deki bilgi teknolojileri sektöründeki varlıklarını güçlendirmeye ve pazardaki diğer paydaşlarla işbirliğini artırmalarına olanak sağlayacağını belirtti.


Özar, "Derneğe üye olarak yenilikçi çözümlerimizi ve bilgi birikimimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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