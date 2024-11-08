Kasım Ayına Özel Promosyon! Vakıfbank'ın Zamlı Promosyonu Belli Oldu
Bankaların ödeyeceği promosyon ücretlerine zam geldi. Vakıfbank'ın Kasım ayı özel promosyonu belli oldu.
Son dönemde artan maliyetler ve ekonomik şartlar nedeniyle bankaların ödeyeceği promosyon ücretlerine zam yapıldığı bildirildi. Bu zam doğrultusunda, Vakıfbank'ın Kasım ayı özel promosyonu da belli oldu.
Vakıfbank, emekli müşterileri için sunulan promosyon kapsamında yapılacak ödemelerde artışa gittiğini duyurdu. Bu kapsamda, emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşterilerin Kasım ayı promosyon ödemelerinde güncellemeler yapılarak artışın gerçekleştirileceği belirtildi.
VAKIFBANK KASIM AYI PROMOSYONU
Promosyon ödemeleri:
Emekli maaşının 3 yıl süre ile Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla yapılacaktır.
Bu süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında yıllık artışın meydana gelmesi durumunda ilave olarak promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemeleri:
Emekli maaşının 3 yıl süre ile Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla yapılacaktır.
Bu süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında yıllık artışın meydana gelmesi durumunda ilave olarak promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
Maaş hesapları kullanılarak VakıfBank Mobil aracılığıyla tanımlanacak düzenli EFT/Havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak Havale, EFT ve FAST (Anlık Ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır.
Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.
Ayrıcalıklarla dolu Bankamız kredi kartlarından, kart aidatı alınmayacaktır. (MilPlus Kredi Kartları, Platinum Plus Metal Kredi Kartları ve bunlara ait ek kartlar hariç olmak üzere)
Müşteri İletişim Merkezimizden öncelikli bağlanma hizmetinden yararlanabilirsiniz.