TÜİK Açıkladı! Kasım Ayı İşsizlik Rakamları Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre işsizlik oranı, bir önceki aya kıyasla 0,1 puanlık artış göstererek yüzde 8,6’ya yükseldi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0 olarak hesaplanırken, kadınlarda bu oran yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı Kasım 2025’te önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bine ulaştı. Aynı dönemde genel işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam oranı yüzde 49,2 oldu. Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 75 bin kişilik artışla 32 milyon 737 bine yükselirken, istihdam oranı 0,1 puan artış gösterdi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak belirlendi.

İşgücüne katılım oranı da artış kaydetti. Kasım 2025’te işgücü, önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık yükselişle yüzde 53,8 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,2 olarak hesaplandı.

Genç nüfusu kapsayan 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı önceki aya göre değişmeyerek yüzde 15,4 seviyesinde kaldı. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 24,4 olarak tahmin edildi.

İstihdamda olan ve referans döneminde çalışan kişilerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak Kasım 2025’te 0,1 saat artışla 42,3 saate yükseldi.

Atıl işgücü oranı ise düşüş gösterdi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı, Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan gerileyerek yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin birlikte değerlendirildiği oran yüzde 18,7, işsizler ile potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak açıklandı.

