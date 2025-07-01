Kaşık Kaşık Toplanıyor, Kilosu 45 Bin TL'ye Satılıyor: Kısırlığı Bitiriyor, Ömrü Uzatıyor

İŞÇİ ARILARIN SIRRI, BİLİMSEL YOLA DÖKÜLDÜ

Dr. Ali Tekçe, Ardahan Arıcılık Enstitüsü'nde katıldığı bir eğitimde öğrendiği dikkat çekici bir bilgiden yola çıktı: Kısır olan işçi arıların, arı sütüyle beslendikten sonra üreme yetisi kazanması. Bu bilgiyi temel alan Tekçe, insanlarda benzer bir etkiyi oluşturmak amacıyla bilimsel bir yol haritası çizdi.

Harran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nden gerekli izinlerin alınmasının ardından, veteriner ve tıp fakültelerinden akademisyenlerle birlikte kapsamlı bir çalışma başlatıldı.