Kaşık Kaşık Toplanıyor, Kilosu 45 Bin TL'ye Satılıyor: Kısırlığı Bitiriyor, Ömrü Uzatıyor
Kısır ineklerde doğurganlığı artırdığı bilimsel olarak kanıtlanan arı sütü, şimdi çocuk sahibi olamayan çiftler için umut oldu. Dünyanın en kıymetli besinlerinden biri olarak bilinen ve kilosu 45 bin TL’ye kadar çıkan arı sütüyle, insanlar üzerinde de çalışmalara başlandı.
Kaynak: İHA
Arı sütünün kısırlık tedavisinde umut verici sonuçlar doğurduğu ortaya çıktı. Adıyaman’da görev yapan veteriner hekim Dr. Ali Tekçe'nin öncülüğündeki bilim ekibi, bu doğal ürünün ineklerde kısırlığı tedavi ettiğini bilimsel olarak kanıtladı. Şimdi ise sıra insanlar üzerinde yapılacak çalışmalara geldi. Dünyanın en kıymetli besini olarak bilinen ve kilosu 45 bin TL'yi bulan arı sütünün insan sağlığı için çığır açacak bir faydası daha ortaya çıktı.
İŞÇİ ARILARIN SIRRI, BİLİMSEL YOLA DÖKÜLDÜ
Dr. Ali Tekçe, Ardahan Arıcılık Enstitüsü'nde katıldığı bir eğitimde öğrendiği dikkat çekici bir bilgiden yola çıktı: Kısır olan işçi arıların, arı sütüyle beslendikten sonra üreme yetisi kazanması. Bu bilgiyi temel alan Tekçe, insanlarda benzer bir etkiyi oluşturmak amacıyla bilimsel bir yol haritası çizdi.
Harran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nden gerekli izinlerin alınmasının ardından, veteriner ve tıp fakültelerinden akademisyenlerle birlikte kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
ÖNCE FARELER, SONRA İNEKLER ÜZERİNDE DENENDİ
İlk olarak fareler üzerinde yapılan deneylerde arı sütünün yumurtalıklar üzerindeki iyileştirici etkisi gözlemlendi. Ardından 120 baş kısır inek üzerinde uygulanan tedavide de başarılı sonuçlar elde edildi. Kısırlık şikayeti olan ineklerin büyük kısmının yeniden gebe kalabildiği tespit edildi. Elde edilen veriler, Amerika’da yayımlanan bilimsel bir dergide makale olarak yer aldı.
İNSAN ÜZERİNDEKİ AŞAMA BAŞLADI
Araştırmanın üçüncü ve en heyecan verici ayağı ise başladı. İnsanlarda kısırlık tedavisinde arı sütü kullanımını araştıran bilim insanları, Malatya’da bir tüp bebek merkezinde embriyo ve sperm çalışmaları üzerinde denemelere başladı. Arı sütünün vücutta kalıntı bırakmaması da bu yöntemi daha güvenli hale getiriyor.
"UMUT VERİCİ GELİŞMELER VAR"
Dr. Ali Tekçe, “Ratlarda ve ineklerde çok başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi insan üzerindeki çalışmalara geçtik. Amacımız, arı sütüyle embriyo transferinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak. Bu doğal ürün sayesinde kadınlarda uzun vadede sağlık sorunlarının önüne geçmeyi de hedefliyoruz” dedi.
Veteriner Fakültesi’nden Dr. Ömer Korkmaz ise, “Ratlarda siklofosfamidin yumurtalık üzerindeki zararlı etkilerini arı sütüyle düzeltebildiğimizi gördük. Bu bulgu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü çağımızın en büyük sorunlarından biri olan kısırlığa çare olabileceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.