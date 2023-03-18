Kasaplar Birliği Başkanı 'inşallah' dedi: Ramazan'da kırmızı etin fiyatı artacak mı?

Ramazan ayının gelmesiyle, yurttaşlar, kırmızı etin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. İşte Kasaplar Birliği Başkanı'nın et fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler...

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Kasaplar Birliği Başkanı 'inşallah' dedi: Ramazan'da kırmızı etin fiyatı artacak mı? - Resim: 1

Ramazan ayının yaklaşmasıyla, yurttaşlar, et fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

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Kasaplar Birliği Başkanı 'inşallah' dedi: Ramazan'da kırmızı etin fiyatı artacak mı? - Resim: 2

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Ramazan'da yeterince kırmızı etin olacağını belirterek, "İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle Ramazan'da ucuz et yer. Sakin zamsız bir Ramazan geçirmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kasaplar Birliği Başkanı 'inşallah' dedi: Ramazan'da kırmızı etin fiyatı artacak mı? - Resim: 3

Et ve Süt Kurumu'nun Ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yapmasına da değinen Yardımcı, federasyon olarak her zaman besiciyi, vatandaşı ve kasabı koruduklarını ifade etti

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Kasaplar Birliği Başkanı 'inşallah' dedi: Ramazan'da kırmızı etin fiyatı artacak mı? - Resim: 4

Kırmızı etin belirli çevreler tarafından gündemde tutulduğunu ileri süren Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun aldığı eti kasabın da satması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

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