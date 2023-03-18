Kasaplar Birliği Başkanı 'inşallah' dedi: Ramazan'da kırmızı etin fiyatı artacak mı?
Ramazan ayının gelmesiyle, yurttaşlar, kırmızı etin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. İşte Kasaplar Birliği Başkanı'nın et fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler...
Ramazan ayının yaklaşmasıyla, yurttaşlar, et fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Ramazan'da yeterince kırmızı etin olacağını belirterek, "İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle Ramazan'da ucuz et yer. Sakin zamsız bir Ramazan geçirmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Et ve Süt Kurumu'nun Ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yapmasına da değinen Yardımcı, federasyon olarak her zaman besiciyi, vatandaşı ve kasabı koruduklarını ifade etti
Kırmızı etin belirli çevreler tarafından gündemde tutulduğunu ileri süren Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun aldığı eti kasabın da satması için çalışma yaptıklarını vurguladı.