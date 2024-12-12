Kartında Parası Olanlar Dikkat! Son Tarih Verildi, Hesaptaki Bütün Paralar Silinecek

Deniz yaptığı açıklamada, "Sadakat kartlarında biriken puanların yıl sonuna kadar kullanılmaması halinde silineceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu uygulama, tüketiciyi mağdur eden ve haksız bir durum oluşturuyor. Ancak firmalar genellikle bu uygulamaya devam ediyor. Tüketicilere, alışverişlerinde sadakat kartlarındaki puan ve liraları kullanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.