Kartında Para Biriktirenler İçin Geri Sayım Başladı: Harcamayanın Tüm Parası Silinecek
Marketlerin ve birçok perakende işletmesinin müşteri kaybetmemek için ve yeni müşterileri çekmek için verdiği "sadakat kartı" için geri sayım başladı. Hesabında para birikenler o tarihine kadar kullanmazsa hepsi silinecek.
Kaynak: AA
Marketler ve birçok perakende işletmesi, müşteri kaybından kaçınmak ve yeni müşterilerin kazancı için "sadakat kartı" sistemine yöneliyor. İndirim ve puan biriktirme sağlayan bu kartlarla çeşitli teşvikler sağlanırken, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, yıl sonunda sadakat kartlarında biriken puanların bazılarının geçersiz olacağını ve silineceğini belirtti.
Sadakat kartı uygulaması marketlerden giyim mağazalarına, restoranlardan çeşitli hizmet sektörlerine kadar yaygınlaşmış durumda. Tüketici sadakatini kazanmak isteyen işletmeler bu yolla müşteriler için teklifler sunmayı amaçlıyor. Bu noktada, sadakat kartlarında yıllardır puan biriktiren kullanıcılara yönelik önemli bir uyarı geldi.
SON TARİH 31 ARALIK
Deniz, sadakat kartları ve kredi kartlarında biriken puanların yıl sonuna kadar kullanılması gerektiğini belirterek, birçok firmanın 31 Aralık tarihlerinin puanlarının sileceğine dikkat çekti. Bu durumun haksız bir uygulama olduğunu vurgulayan Deniz, "Sadakat kartlarında biriken puanların uygulanması bir tarih sınırlamasıyla kısıtlama, mağdur eden bir durum. Biz bu uygulamayı doğru bulmuyoruz" dedi.
Deniz, "Tüketicilerin alışverişlerinde biriken puanlarını yıl sonuna kadar kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Tüketiciler yıllarca sadakat gösterip puan biriktirdi; bu puanların silinmesi doğru değil" diye konuştu.
"DOĞRU BİR UYGULAMA DEĞİL"
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanıvekili İbrahim Güllü de bu uygulamanın ekonomik açıdan etik olmadığını belirtirken, her yıl sonu puanlarının kesilmesinin haksız kazanç olarak görülebileceğine dikkat çekti. Güllü, "Bu kartlar tüketime fayda sağlamak amacıyla veriliyor. Ancak kazanılmış hakların geri toplanması doğru bir uygulama değil" ifadesini kullandı