Kartında Para Biriktirenler İçin Geri Sayım Başladı: Harcamayanın Tüm Parası Silinecek

SON TARİH 31 ARALIK

Deniz, sadakat kartları ve kredi kartlarında biriken puanların yıl sonuna kadar kullanılması gerektiğini belirterek, birçok firmanın 31 Aralık tarihlerinin puanlarının sileceğine dikkat çekti. Bu durumun haksız bir uygulama olduğunu vurgulayan Deniz, "Sadakat kartlarında biriken puanların uygulanması bir tarih sınırlamasıyla kısıtlama, mağdur eden bir durum. Biz bu uygulamayı doğru bulmuyoruz" dedi.