Kart Sahiplerine Büyük Darbe! Bütün Paranız Bir Anda Sıfırlanacak: Son Tarih Duyuruldu

SADAKAT KART NEDİR?

Sadakat kart, markaların veya işletmelerin müşteri bağlılığını artırmak amacıyla sunduğu bir programdır. Bu kartlarla kullanıcılar, alışveriş veya hizmet alımları sırasında puan biriktirebilir ve bu puanları indirim, hediye ya da özel kampanyalarda kullanabilirler.

Sadakat kartlarının temel özellikleri şunlardır:

-Müşteri Bağlılığını Güçlendirme: Müşterileri daha fazla alışveriş yapmaya teşvik eder.

-Fiziksel ve Dijital Kullanım: Kartlar, fiziksel olarak sunulabildiği gibi mobil uygulamalar üzerinden dijital olarak da kullanılabilir.

-Kazandıran Avantajlar: Belirli bir puan birikimine ulaşıldığında ödüller veya indirimler sunar.

-Sadakat kartları, perakende mağazaları, restoranlar ve otel zincirleri gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.