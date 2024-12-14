Kart Sahiplerine Büyük Darbe! Bütün Paranız Bir Anda Sıfırlanacak: Son Tarih Duyuruldu
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kart kullanıcılarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
Sadakat kartlarında biriken puan ve liraların kullanımı için belirlenen son tarih olan 31 Aralık 2024 hızla yaklaşırken, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, tüketicilerin duyurulan son tarihe kadar bakiyelerini harcamaları gerektiğini vurguladı.
BÜTÜN PARALAR SİLİNECEK
Genel Başkan Deniz, yıl sonuna kadar kullanılmayan puan ve liraların sistemden silineceğine dikkat çekerek, tüketicilerin hak kaybı yaşamamaları için paralarını zamanında değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.
SADAKAT KART NEDİR?
Sadakat kart, markaların veya işletmelerin müşteri bağlılığını artırmak amacıyla sunduğu bir programdır. Bu kartlarla kullanıcılar, alışveriş veya hizmet alımları sırasında puan biriktirebilir ve bu puanları indirim, hediye ya da özel kampanyalarda kullanabilirler.
Sadakat kartlarının temel özellikleri şunlardır:
-Müşteri Bağlılığını Güçlendirme: Müşterileri daha fazla alışveriş yapmaya teşvik eder.
-Fiziksel ve Dijital Kullanım: Kartlar, fiziksel olarak sunulabildiği gibi mobil uygulamalar üzerinden dijital olarak da kullanılabilir.
-Kazandıran Avantajlar: Belirli bir puan birikimine ulaşıldığında ödüller veya indirimler sunar.
-Sadakat kartları, perakende mağazaları, restoranlar ve otel zincirleri gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.
‘GEÇ KALMADAN PUANLARINIZI KULLANIN’
Deniz uyarısına ilişkin şunları söyledi:
Kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Çünkü yıl başıyla sınırlı olarak bu uygulama devam ediyor. Biz bu uygulamanın yanlış olduğu görüşündeyiz. Sadakat kartlarda biriken puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi zorlayan ve haksız bir durum.
Firmaların çoğu yine 31 Aralık itibarıyla kartlarda biriken puanlar kullanılmadıysa silmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda tüketicilerin bu aralar yapacakları alışverişlerde kredi kartı veya firmalardan aldıkları sadakat kartlarındaki puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz.