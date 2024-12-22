Kart Sahipleri Dikkat! ATM’den Para Çekmeseniz de Ücret Kesilecek: İşte Bedava Yöntemi…

KULLANICILAR MOBİL BANKACILIĞA YÖNELDİ

Uzmanlar, bu ücretlerin bankalar arasında hizmet maliyetlerini dengelemek amacıyla alındığını ifade ediyor. Ancak, vatandaşlar bu uygulamayı gereksiz bir masraf olarak görüyor.

Birçok kişi, kendi bankalarının ATM'lerini kullanmaya dikkat edeceklerini ve bu tür ücretlerden kaçınmak için mobil bankacılık gibi alternatif yöntemlere yöneleceklerini belirtiyor.