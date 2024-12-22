Kart Sahipleri Dikkat! ATM’den Para Çekmeseniz de Ücret Kesilecek: İşte Bedava Yöntemi…
Son dönemlerde, bankacılık sektöründe dikkat çeken bir uygulama, kamuoyunda tartışmaya yol açtı. Banka müşterileri ATM’lerden para çekmese de ücret kesintisi yapılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bazı bankalar, ATM'lerinden başka bankalara ait kartlarla bakiye sorgulama yapan müşterilerinden 0,27 TL ücret talep ediyor. Bu uygulama, bakiye sorgulama gibi sıkça kullanılan bir hizmet için ek maliyet oluşturmasıyla eleştirilerin odağı oldu.
KULLANICILAR MOBİL BANKACILIĞA YÖNELDİ
Uzmanlar, bu ücretlerin bankalar arasında hizmet maliyetlerini dengelemek amacıyla alındığını ifade ediyor. Ancak, vatandaşlar bu uygulamayı gereksiz bir masraf olarak görüyor.
Birçok kişi, kendi bankalarının ATM'lerini kullanmaya dikkat edeceklerini ve bu tür ücretlerden kaçınmak için mobil bankacılık gibi alternatif yöntemlere yöneleceklerini belirtiyor.
BU ŞEKİLDE ÜCRET ÖDENMİYOR
Bankacılık düzenlemelerine göre, tüm ücretlendirme bilgilerinin müşterilere önceden bildirilmesi gerekiyor. Ancak, bankaların bu uygulamadan elde ettiği gelir düşük olsa da, toplam etkisi göz önüne alındığında vatandaşların memnuniyetsizliğine neden olabiliyor.
Yetkililer, mobil ve internet bankacılığını kullanarak bu ücretlerden kaçınmanın mümkün olduğunu vurguluyor.