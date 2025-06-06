Kars'ta 4 Boynuzlu Kurbanlık Koç Görenleri Hayrete Düşürdü: Fiyatı 'Yok Artık' Dedirtti

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Kurban pazarına kurbanlık hayvanlarını getiren Hüseyin Yıldız’ın elinde bulunan 4 boynuzlu koç, daha girişte tüm dikkatleri üzerine çekti. Hayvanın genetik bir özelliğe sahip olduğu tahmin edilirken, pazar alanında bulunanlar hayatlarında ilk kez böyle bir koç gördüklerini söyledi. Koçun fotoğrafını çeken çok sayıda vatandaş, “Bu kadar ilginç bir şeyle ilk kez karşılaştık” yorumunda bulundu.

REKOR FİYATA SATILDI

İlgi odağı haline gelen 4 boynuzlu kurbanlık, pazarlık sonucunda tam 27 bin liraya alıcı buldu. Diğer kurbanlıkların fiyatlarının üzerinde bir bedelle satılan bu özel koç, Kağızman Kurban Pazarı’nın en dikkat çeken satışlarından biri oldu.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI KÜÇÜKBAŞA YÖNELTTİ

Vatandaşlar kurbanlıklarını alabilmek için hummalı bir pazarlık sürecine girerken, özellikle küçükbaş hayvanlara olan ilgi dikkat çekiyor. Fiyatlar ise bütçelere göre değişiyor; küçükbaş hayvanlar 13 bin TL ile 30 bin TL arasında alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi