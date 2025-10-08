Kars'ın Gözdesinin Hasadı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars’ta yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen TAKE Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının hasadı yapılıyor.

Selim ilçesinde ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği verimliliği artırmak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilirken, alınan verimin iyi olması ise çiftçilerin yüzünü güldürdü. Hasadı yapılan ayçiçeklerinin daha sonra işlenmek üzere il dışına gönderileceği öğrenildi.

