Karpuz Hasadı Bereketli Başladı: O İlimizde Üreticinin Yüzü Gülüyor, Tarlada Kilogram Fiyatı 7 Lira Oldu

Adana’nın sahil ilçesi Karataş’a bağlı Bahçe Mahallesi, bu yıl da Türkiye’nin ilk karpuzunu yetiştiren bölge oldu. Bölgenin kumsal yapısı sayesinde erkenci ürünlerin yetişmesine olanak tanıyan tarlalarda, karpuz üreticileri zorlu bir dönemin ardından hasada başladı. Ancak bu sezon doğal afetlerin de etkisiyle rekoltede ciddi bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

KÜRESEL İKLİM ŞARTLARI ÜRETİMİ VURDU

Türkiye genelinde geçen yıl 4 milyon ton olarak gerçekleşen karpuz üretiminin, bu yıl 3 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Adana özelinde ise yıllık üretim ortalaması 900 bin ile 1 milyon ton arasında seyrederken, bu yılki beklentiler 750 bin ile 800 bin ton seviyesinde.

FİDELER DONDA ZARAR GÖRDÜ, İKİNCİ EKİM YAPILDI

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, üretim sürecinin bu yıl oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Don olaylarının birçok tarım ürününe zarar verdiğini hatırlatan Yeşilyaprak, "Normalde hasat bir hafta, on gün daha erken yapılacaktı. Ancak yaşanan don felaketi nedeniyle birçok fide zarar gördü ve çiftçilerimiz ikinci kez ekim yapmak zorunda kaldı" dedi.

ÇİFTÇİLER KARPUZLA UMUT ARADI

Don ve kuraklık nedeniyle zarar gören meyve ağaçlarından sonra, üreticilerin karpuzla kayıplarını telafi etmeye çalıştığını ifade eden Mustafa Yeşilyaprak, “Çiftçilerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştı. Karataş’ın Bahçe bölgesi bu yıl da kaliteli ve lezzetli karpuzlarıyla öne çıkıyor. Hasat edilen karpuzlar şu an tarlada kilogramı 7 TL’den satılıyor” açıklamasında bulundu.

SAHİL BÖLGESİ KISMEN KORUNDU, ÇUKUR ARAZİLERDE ZARAR BÜYÜK

Don olaylarından sahil kesiminin daha az etkilendiğine dikkat çeken Yeşilyaprak, “Karataş gibi kıyı bölgeler, felaketi daha hafif atlatırken, coğrafi olarak çukurda kalan alanlardaki üreticiler ciddi zararlarla karşılaştı ve ikinci kez tohum ekimi yapmak zorunda kaldılar” diye konuştu.

Kaynak: İHA