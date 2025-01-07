Kardeş Kavgası Dev Holdingi Batırdı: 10 Lüks Otel Resmen Kaderine Terk Edildi
Merhum sanayici Ertan Sayılgan’ın temellerini attığı ve bir dönem Türkiye’nin en büyük tekstil ve turizm yatırımlarından biri olan Kervansaray Yatırım Holding, son yıllarda kardeşler arasındaki iç çekişmeler ve hukuki süreçler yüzünden çöküş sürecine girdi.
Kaynak: OdaTv
Ertan Sayılgan’ın çocukları Zeynep Tümer ve Selim Sayılgan arasındaki suçlamalar ve davalar, dev holdingi borç batağına sapladı. Bir zamanlar tekstil ve turizm sektöründe adından sıkça söz ettiren Kervansaray Yatırım Holding bünyesindeki 10 otel, uzun süredir atıl durumda bırakılarak kaderine terk edildi.
10 OTEL KADERİNE TERK EDİLDİ
Marmaris’teki Kervansaray Oteli, 2023 yılında alacaklı DenizBank tarafından 131 milyon TL bedelle icradan satın alınırken, Bursa Kervansaray Termal Oteli ise kapalı kalmaya devam ediyor.
EVRAKTA SAHTECİLİK VE RUHSATSIZ FAALİYET İDDİALARI
Holdingin çöküşünü hızlandıran süreçte, evrakta sahtecilik, rüşvet ve ruhsatsız faaliyetler gibi skandallar öne çıktı. Bursa’nın Çekirge bölgesinde bulunan ve Kolan Hastaneleri Grubu bünyesindeki Derbent A.Ş. tarafından işletilen Kervansaray Termal Oteli, uzun süredir hem işletme hem de içki ruhsatı bulunmamasına rağmen faaliyet göstermesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca otelin sahte kira kontratlarıyla yönetildiği iddiaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
GEREÇKE OLARAK ‘TADİLAT’ DENİLDİ
Alman Aareal Bank AG’ye olan 64 milyon Euro’luk borcu nedeniyle icralık olan holdingin Bursa’daki Kervansaray Termal Oteli, 4 Haziran 2024’te kapılarına kilit vurdu. Satış işlemleri defalarca iptal edilen otelin girişindeki görevliler, kapalı olma gerekçesi olarak “tadilat” yanıtını verirken, tesisin yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor.
SATIŞLAR VE HUKUKİ SÜREÇLER ÇIKMAZA GİRDİ
Kervansaray Termal Oteli’nin satış işlemleri, çeşitli hukuki sorunlar nedeniyle defalarca iptal edilirken, holdingin borç yükü ve iç çekişmeler sona ermeden tesislerin tekrar açılması ise merak konusu.