Kardeş Kavgası Dev Holdingi Batırdı: 10 Lüks Otel Resmen Kaderine Terk Edildi

EVRAKTA SAHTECİLİK VE RUHSATSIZ FAALİYET İDDİALARI

Holdingin çöküşünü hızlandıran süreçte, evrakta sahtecilik, rüşvet ve ruhsatsız faaliyetler gibi skandallar öne çıktı. Bursa’nın Çekirge bölgesinde bulunan ve Kolan Hastaneleri Grubu bünyesindeki Derbent A.Ş. tarafından işletilen Kervansaray Termal Oteli, uzun süredir hem işletme hem de içki ruhsatı bulunmamasına rağmen faaliyet göstermesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca otelin sahte kira kontratlarıyla yönetildiği iddiaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.