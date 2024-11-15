Karasakız Deniyor 40 Gün Yemek Gerekiyor: Tanesi 300 Liradan Satılıyor

Tropikal bölgelerin incisi kudret narı, binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan ve günümüzde modern bilim tarafından da onaylanan bir bitkisel ilaçtır. "Bitter melon" veya "karasakız" olarak da bilinen bu meyve, zengin besin değeri ve şifa dolu içeriğiyle dikkat çekmektedir. 40 gün boyunca tüketilmesi önerilen kudret narının tanesi ise yaklaşık 300 liradan satılıyor.