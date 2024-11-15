Karasakız Deniyor 40 Gün Yemek Gerekiyor: Tanesi 300 Liradan Satılıyor
Halk arasında bitter melon veya karasakız olarak da bilinen kudret narının faydaları saymakla bitmiyor. Tanesi yaklaşık 300 liradan satılan bu meyvenin 40 gün tüketilmesi gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tropikal bölgelerin incisi kudret narı, binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan ve günümüzde modern bilim tarafından da onaylanan bir bitkisel ilaçtır. "Bitter melon" veya "karasakız" olarak da bilinen bu meyve, zengin besin değeri ve şifa dolu içeriğiyle dikkat çekmektedir. 40 gün boyunca tüketilmesi önerilen kudret narının tanesi ise yaklaşık 300 liradan satılıyor.
Kudret narı, demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri gibi vücudumuz için hayati öneme sahip minerallerle doludur. Ancak asıl gücü, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudu hastalıklara karşı koruyan antioksidan, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliklerinde yatmaktadır.
KUDRET NARININ FAYDALARI NELER?
Kudret narı, karaciğerin detoks süreçlerini destekleyerek karaciğer sağlığını korur. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olur, sivilce ve cilt sorunlarının giderilmesine katkı sağlar. Vücudun savunma sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır
Özellikle diyabet hastaları için faydalı olabilir, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu kansere neden olan serbest radikallere karşı korur.
KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR?
Kudret narını hem çiğ hem de pişirilmiş olarak tüketebilirsiniz. Pişirilmiş kudret narını balla karıştırarak veya zeytinyağında bekletmek, faydalarını artırabilir.
Zeytinyağlı Kudret Narı: Kudret narını ince ince doğrayıp zeytinyağı ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Özellikle mide sorunları için faydalıdır.
Bal Karışımı: Pişmiş kudret narını balla karıştırarak 1 ay boyunca beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için idealdir.