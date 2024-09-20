Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı! Sınırlama Getirildi

Polyester elyaf ithalatına ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 23 Eylül itibarıyla polyester elyaf ithalatında üç yıl boyunca ek mali yükümlülükler uygulanacak.

İlk yıl için kilogram başına 0,048 dolar, ikinci yıl için 0,044 dolar ve üçüncü yıl için 0,040 dolar olarak belirlenen bu yükümlülükler, korunma önlemi olarak hayata geçirilecek.

Ayrıca, bazı ülkeler ve gümrük bölgelerinden yapılacak ithalatlar için tarife kontenjanı açılması öngörülüyor. Bu kontenjan, toplam 16 bin 593 ton olarak belirlenmiş olup, her bir ülke için 5 bin 531 tonu aşamayacak şekilde düzenlendi.

Karar, 23 Eylül'de yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, bu karara ilişkin İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımladı. Bu gelişmeler, polyester elyaf piyasasında önemli değişiklikler yaratması bekleniyor.

Kaynak: AA