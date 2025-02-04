Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Oranlarında Değişiklik

TCMB parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek bir adım attı. Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yaparak yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranını yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkardı.

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Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Oranlarında Değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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