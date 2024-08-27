Karar Resmen Açıklandı: Yüzde 102 zam geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 21 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına 9 Eylül'de başlayacak. Ancak, çocukların beslenme çantalarını doldurmak, geçen yıla kıyasla yüzde 102 oranında daha maliyetli olacak. Geçtiğimiz yıl 330 TL'ye doldurulan bir beslenme çantası için bu yıl en az 669 TL harcama yapmak gerekecek.

Türkiye'de asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu, Türk-İş'in açlık sınırını 19 bin 234 TL, yoksulluk sınırını ise 62 bin 652 TL olarak belirlediği mevcut ekonomik koşullarda, okulların açılmasıyla birlikte beslenme çantaları özellikle dar gelirli ailelerin bütçelerini zorluyor.

ZAM ÜSTÜNE ZAM GELDİ

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın hesaplamalarına göre, beslenme çantasında bulunması gereken ürünlerin fiyatları bir yılda en az yüzde 42 oranında arttı. Geçen yıl 11 TL olan bir muzun fiyatı bu yıl 20 TL'ye çıkarak yüzde 81.82 oranında zamlandı. Elma gibi diğer meyveler ise bir yılda yüzde 66.67 oranında arttı. Peynir, süt, yumurta ve zeytin gibi temel gıda maddeleri de sırasıyla yüzde 79.31, yüzde 72.19, yüzde 62.50 ve yüzde 59.68 oranında zamlandı.

Geçen yıl 199 TL olan bir beslenme çantasının maliyeti, bu yıl yüzde 126 oranında artarak 450 TL'ye ulaştı. Dolayısıyla, beslenme çantasını doldurmak için yapılması gereken harcama, bir yıl içerisinde yüzde 102.73 oranında artarak 330 TL'den 669 TL'ye çıktı. Mahir Polat, hükümetin ailelere destek olmaktan uzak olduğunu ve 5 milyon öğrenciye öğlen yemeği desteğinin kesildiğini belirterek, "Artık beslenme çantası da lüks hale geldi" dedi.

Artan yoksulluk nedeniyle her 4 çocuktan birinin okula aç gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Polat, "Türkiye'de her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Beslenme çantasındaki ürünlerin fiyatları geçen yıla göre en az iki kat arttı. Bir öğrencinin aylık beslenme maliyeti 1.500 TL'yi buluyor. İki çocuğu olan bir asgari ücretli bu giderleri nasıl karşılayabilir?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Polat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu, ancak çocuk desteğinin sadece 300 TL ile sınırlı kaldığını hatırlatarak, ailelerin bu destekle geçinmesinin mümkün olmadığını belirtti.