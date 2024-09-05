Karadeniz’de Tezgahlara Bereket İndi

Kastamonu’da, 1 Eylül tarihi itibariyle av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçıların yüzü palamut ile gülüyor. Kastamonu açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu palamut ile dönüyor. İnebolulu balıkçı Ali Yılmaz, İnebolu Limanı önlerinde bol miktarda palamut avladı. Balıkçı Ali Yılmaz’ın sabah saatlerinde denize bıraktığı voli ağına yüzlerce palamut takıldı.

Öte yandan, AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir de balıkçı arkadaşlarıyla birlikte Cide ilçesinde açıklarında bol miktarda palamut yakaladı. Öte yandan, İnebolu ilçesinde palamutun tanesinin 50 TL’den satıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA