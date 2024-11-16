Kara Kazanlarda Saatlerce Kaynatılıyor: Kilosu 600 Liradan Satılıyor
25 yıldır babasının izinden giderek zeytinyağlı defne sabunu üreten Özcan Kaya, bölge halkının yetiştirdiği zeytin ve defne yapraklarını geleneksel yöntemlerle işleyerek, eşsiz bir lezzet ve faydaya sahip sabunlar ortaya çıkarıyor.
Kaynak: İHA
Hatay’da babasından devraldığı sabun üretimini 25 yıldır devam ettiren Özcan Kaya, doğal yöntemlerle ürettiği zeytinyağlı defne sabunuyla hem bölge halkının ihtiyaçlarını karşılıyor hem de geleneksel bir mesleği yaşatıyor. Defne ve zeytinyağı gibi doğal malzemelerden elde edilen bu sabun, cilde sağladığı faydalarla dikkat çekiyor.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN TALEP YAĞIYOR
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da zeytin ve defne hasadı devam ederken, bu ürünlerden elde edilen yağlar Özcan Kaya’nın atölyesinde sabuna dönüşüyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen zeytinyağlı defne sabunu, Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.
"BU MESLEĞİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"
Babası sayesinde sabunculuğu öğrenip bu mesleği 25 yıldır sürdüren Özcan Kaya, sabun yapım sürecini şu sözlerle anlattı:
“Buradaki vatandaşlar zeytin ve defneyi getiriyor, ben de onların yıllık sabun ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ekim ayında hasat edilen zeytin ve defnelerden yağ çıkarılıyor.
Getirilen bu yağları kazanlarda saatlerce kaynatıp sabun haline getiriyorum. Babam bu işi 1980 yılında yapıyordu; ben de onun yanında öğrenerek devam ettim. Sabun yapıp hem satıyorum hem de insanların kullanımına sunuyorum.”
DOĞAL SABUNLARIN FİYATLARI
Defne sabununun fiyatlarının kullanılan yağ oranlarına göre değiştiğini belirten Kaya, kaliteli yağların sabunun kıvamını ve etkisini artırdığını ifade etti. Sabunun fiyat aralığını şöyle açıkladı:
“Tamamen zeytinyağı ile yapılan sabunlar 150 TL, %25 defne yağı içerenler 300 TL, %50 defne yağı içerenler 400 TL ve tamamı defne yağıyla yapılanlar ise 600 TL arasında değişiyor.
Defne yağının kilosu 400-500 TL arasında olduğu için sabunun maliyeti de buna göre şekilleniyor. Kaliteli yağlarla yapılan sabunlar daha iyi sonuç veriyor.”