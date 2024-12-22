Kara Kara Düşünürken Aklına Geldi, Evinin Odasında Üretmeye Başladı: 5 Ülkeye Birden İhraç Ediyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Gizem Kenger, evliliğinin ardından iki yıl önce evde yapabileceği işler hakkında araştırmaya başladı. Kadınların ev dekorasyonuna olan ilgisini fark eden Kenger, bu alanda girişim yapmaya karar verdi. KOSGEB'in Genç Girişimciler programına dahil olarak 'Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanan Kenger, bir yıl önce evinin bir odasını atölyeye çevirerek işine başladı.

Kendi şirketini kuran Kenger, ev dekorasyonu ürünleri için kalıplar satın alarak üretime geçti. Ürünlerini e-ticaret platformlarına yükleyen Kenger, ilk siparişini beklerken "Emeklerim boşa mı çıkacak" endişesi taşıdı. Ancak Malatya'dan gelen ilk taleple büyük bir sevinç yaşadı. Ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başlayan Kenger, yaklaşık bir yıl önce yurt dışına açılarak ihracat yapmaya başladı. Bugün, ürettiği dekoratif ürünleri Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'e ulaştırıyor.