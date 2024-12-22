Kara Kara Düşünürken Aklına Geldi, Evinin Odasında Üretmeye Başladı: 5 Ülkeye Birden İhraç Ediyor!
Erzincanlı 29 yaşındaki girişimci Gizem Kenger, “Evde ne yapabilirim?” diye düşünken karar verdiği ev dekorasyon ürünlerinin üretimi için evinin bir odasını atölyeye dönüştürme kararı aldı. Kenger, ürettiği ürünleri 5 ülkeye ihraç etmeye başladı.
Kaynak: DHA
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Gizem Kenger, evliliğinin ardından iki yıl önce evde yapabileceği işler hakkında araştırmaya başladı. Kadınların ev dekorasyonuna olan ilgisini fark eden Kenger, bu alanda girişim yapmaya karar verdi. KOSGEB'in Genç Girişimciler programına dahil olarak 'Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanan Kenger, bir yıl önce evinin bir odasını atölyeye çevirerek işine başladı.
Kendi şirketini kuran Kenger, ev dekorasyonu ürünleri için kalıplar satın alarak üretime geçti. Ürünlerini e-ticaret platformlarına yükleyen Kenger, ilk siparişini beklerken "Emeklerim boşa mı çıkacak" endişesi taşıdı. Ancak Malatya'dan gelen ilk taleple büyük bir sevinç yaşadı. Ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başlayan Kenger, yaklaşık bir yıl önce yurt dışına açılarak ihracat yapmaya başladı. Bugün, ürettiği dekoratif ürünleri Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'e ulaştırıyor.
Gizem Kenger, ürettiği ev dekorasyon ürünlerini Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'e ihraç etmeye başladı. Kenger, "Evde neler yapabilirim" sorusuyla başladığı yolculuğunda, kadın girişimcilere de ilham kaynağı oldu.
Genç girişimci, kadınlara seslenerek, “Asla vazgeçmeyin. İnandığınız yolda yürümeye devam edin. Elbette aksilikler, olumsuzluklar olacak ama bu sizi her zaman bir adım daha ileriye taşısın. Lütfen arkanıza dönüp bakmayın. Asla pes etmeyin” dedi.
‘İLK SİPARİŞİ UNUTMUYORUM’
İnternet üzerinden yaptığı ticaretle ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi hedefleyen Gizem Kenger, 'evde neler yapabilirim' araştırmasıyla bu işe başladığını ve kadınların neleri sevdiğine dair araştırmalar yapmaya başladığını belirtti. Kadınların ev dekorasyon ürünlerine ilgilerinin farkına varan Kenger, konunun üstüne gittiğini ve bütçesi olmadığı için KOSGEB'in Genç Girişimciler programı kapsamındaki Girişimcilik Destek Programı’ndan faydalandığını belirtti. Kenger, bir şirket kurarak KOSGEB'e başvurdu.
‘ASLA VAZGEÇMESİNLER’
Yola çıktığında çok büyük kaygıları olduğunu aktaran Kenger, kendisi gibi girişimci olan kadınlara seslenerek şöyle dedi:
Asla vazgeçmeyin. İnandığınız yolda yürümeye devam edin. Elbette aksilikler, olumsuzluklar olacak ama bu sizi her zaman bir adım daha ileriye taşısın. Lütfen arkanıza dönüp bakmayın. Asla pes etmeyin. Herkesin karşısına olumsuzluklar çıkıyor. Bu yolda olumsuzluklar da var ama asla dönüp geriye bakmasınlar. Her zaman daha ileriye baksınlar ve başaracaklarına inansınlar. İnandıklarında, vazgeçmediklerinde başarı onlara gelmiş olacak.
‘BU ODADA BAŞLADI, TÜM DÜNYAYA AÇILDI’
Yapım ve ham madde kaynaklı olarak ürünlerde bazı hatalarla karşılaşabildiğini belirten Kenger, bu ürünleri atmak yerine köy okullarına göndererek değerlendirdiklerini anlattı. Köy okullarındaki öğrencilerin boyama etkinliklerine katkı sağlandığını belirten Kenger, şöyle devam etti:
Çiçek saksılarımız var. Onlara çiçek ekebiliyor, farklı yerlerde kullanabiliyorlar. Markamın insanların evlerinde olması, evlerinin en güzel köşesinde olması benim en büyük motivasyon kaynağım. Başlangıçta bu odada, Erzincan'da başlayan 'Luanda Home' tüm dünyaya açıldı."