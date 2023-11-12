Kâr makinesi şirketler ortaya çıktı: İşte Borsa'nın en çok kazandıranları!
Borsa yatırımcısı, gözünü en kârlı araçlara çevirdi. Kâr makinesi olan şirketler ortaya çıktı.
Ekonomim'den Serap Sürmeli'nin haberine göre, enflasyon yarışı başladı. Yılın son bilançosu, aynı zamanda faiz artırımlarının ve enflasyonun talep kesici etkilerinin sonuçlara yansıyacağı ilk finansallar olacak. Esas faaliyet karlarını enflasyonun üstünde artırabilen kâr makineleri şöhretler yolunu adımlarken, geride kalanlar arasından yılın kara koyunları seçilecek.
BIST-100 endeksi bu yıl yeniden ayağa kalktı ve son 12 ayda neredeyse yüzde 80’lik artışla kaybettiği zeminin çoğunu telafi etti.
Hisse senetlerinin yılın üçüncü çeyreğindeki geniş toparlanmasına büyük ölçüde yön veren artan faiz oranları ve enflasyonun ilk etkileriydi. Ancak yılın son çeyreği adına bu bir başlangıç değil bir son.
Faiz artırımlarının talep kesici etkilerinin hissedileceği ve genele yayılan parlak tabloların yerini nispeten zayıflamış finansal sonuçlara bırakacağı yeni bir enflasyon yarışının kapısı aralandı.
Hesaplarımıza göre, yılın son çeyreğinden geriye doğru 12 aylık yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 49,37’lerde. Ve bu hesaba göre, BIST-100 endeksi içerisinde finansallarını açıklayan şirketlerden sadece 48'inin esas faaliyet kârını yıllık enflasyonun üzerinde artırdığı görülüyor. Bu erken üçüncü çeyrek uyarısı, liderlerin, yıkılanların ve sürprizlerin değişen hikâyelerine dair bir fragman gibi.
İşte tam bu noktada esas faaliyet kârlarını enflasyon karşısında destekleyebilen ve sürdürebilen şirketler için rakiplerine hükmetme şansı ortaya çıkacak. Bu durum hisselerin hedef fiyatlarında da yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirecek. Bir kısmı önceki düşük performansları nedeniyle daha yüksek bir sıçrama yapacak ve bu da onların toparlanma hareketine zemin sağlayacak.
Bazıları ise yatırımcıların bu şirketlerden harika şeyler beklemesi nedeniyle toparlanacak. İçlerinden birkaçı belki de daha fazlası ise rakipleri şöhretler yolunu adımlarken yılın kara koyunları ilan edilecek.
Şaşırtıcı gerçek, hepsi için anahtar arka planın esas faaliyet kârlarıyla bir şekilde bağlantılı olması. Bunun için önce bir grup uzmandan üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte esas faaliyet kârlarını enflasyonun üzerinde artırabilen şirketleri listeledi. Ardından, aralarında yılın son çeyreğinde de esas faaliyet kârlarını artırmaya devam edeceklerine inandıklarını bir kez daha filtreledi.
UZMAN GÖRÜŞLERİ ŞU ŞEKİLDE:
INVESTAZ ARAŞTIRMA VE STRATEJİ BİRİM MÜDÜRÜ MEHMET BİLAL BİRCAN
YARIDAN FAZLASI ESAS FAALİYET KÂRI ARTIŞINDA ENFLASYONUN ALTINDA KALDI
Toplam piyasa değerinin 11 trilyon TL’yi ve yatırımcı sayısının 8,2 milyon kişiyi geçtiği borsaya yatırımcının ilgisi devam ediyor. Son dönemde borsada volatilite artmış olsa da orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiği görülüyor. 5 yıllık CDS’ler tarafında da yaşanan gerileme piyasalarda beklentileri pozitif yönde destekliyor.
Diğer yandan her ne kadar jeopolitik risklerin gölgesinde kalmış görünse de 3. çeyrek finansallarının genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iyimserliği artırmakta. Birçok şirket 3. çeyrek finansallarını açıkladı.
BIST-100 endeksi içerisinde finansallarını açıklayan şirketlerden 42’sinin esas faaliyet kârını yıllık enflasyonun üzerinde artırdığı görülmekte. Bilindiği üzere esas faaliyet kârı, bir şirketin ana faaliyet alanından elde etmiş olduğu kârı göstermektedir.
Dolayısıyla şirketlerin istikrarlı büyümelerini sürdürebilmeleri için esas faaliyet kârındaki artış önem arz etmekte. Bu kapsamda enflasyonist ortamın devam ettiği mevcut durumda şirket finansallarında reel büyüme olup olmadığı da göz ardı edilmemeli.
Esas faaliyetlerinden kâr etmesi, şirketlerin net kârını desteklerken, uzun vadeli sürdürülebilir kârlılık açısından da esas faaliyet kârının önemli olduğu unutulmamalı. Esas faaliyet kârı yıllık bazda enflasyonun üzerinde artış gösteren BIST-100 içerisindeki ilk 10 şirket arasında; Otokar, Pasifi k GYO, Karsan Otomotiv, Alfa Solar Enerji, Vestel Beyaz Eşya, Vestel, Kardemir (D), Türk Traktör, Akçansa ve CW Enerji bulunuyor.
Sektörel bazda dayanıklı tüketim, otomotiv, ilaç ve sağlık, çimento, perakende ticaret ve enerjinin öne çıktığını görüyoruz. Yılın ilk 9 ayında şirket finansallarında yaşanan esas faaliyet kârındaki artışın yıl sonu finansallarında da devam etmesi beklenebilir.
Böyle bir durumda esas faaliyet kârını enflasyon üzerinde artırarak öne çıkması muhtemel şirketleri; Akçansa, Aselsan, Coca Cola İçecek, Çimsa, Ford Otosan, Karsan Otomotiv, Otokar, Türk Traktör, Vestel ve Vestel Beyaz Eşya şeklinde sıralayabiliriz.
Yıl sonu finansallara yönelik beklentiler dikkate alındığında kârlılığını ve esas faaliyet kârını enflasyon üzerinde artırmasını beklediğimiz şirketlerden Akçansa, Coca Cola İçecek, Türk Traktör ve Vestel Beyaz Eşya ise orta ve uzun vade için portföylere eklenebilir.