Kâr makinesi şirketler ortaya çıktı: İşte Borsa'nın en çok kazandıranları!

İşte tam bu noktada esas faaliyet kârlarını enflasyon karşısında destekleyebilen ve sürdürebilen şirketler için rakiplerine hükmetme şansı ortaya çıkacak. Bu durum hisselerin hedef fiyatlarında da yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirecek. Bir kısmı önceki düşük performansları nedeniyle daha yüksek bir sıçrama yapacak ve bu da onların toparlanma hareketine zemin sağlayacak.