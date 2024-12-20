Kapanan Şirketlerin Sayısı Belli Oldu: En Çok O Sektör Etkilendi

SEKTÖREL DAĞILIM NASIL OLDU?

Kasım ayında en fazla kapanışın gerçekleştiği sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı başı çekti. Bu sektörde 938 şirket ve kooperatif kapandı. İmalat sektöründe 362, inşaat sektöründe ise 328 kapanış kaydedildi.

Gerçek kişi ticari işletmelerde ise kapanışların en yoğun olduğu alanlar yine toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı sektörü oldu, burada 594 işletme kapandı. İnşaat sektöründe 246, imalat sektöründe ise 153 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerine son verdi.