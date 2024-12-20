Kapanan Şirketlerin Sayısı Belli Oldu: En Çok O Sektör Etkilendi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına dair kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: AA
Kasım ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 3 düşüş gösterdi. Karşılaştırmalı olarak, kapanan şirket sayısında ise yüzde 8,9'luk bir artış yaşandı.
AYLIK BAZDA KAPANIŞTA ARTIŞ
Geçtiğimiz ekim ayına göre kasımda kurulan şirket sayısı yüzde 6,6 azalarak 10 bin 808'den 10 bin 92'ye düştü. Öte yandan, kapanan şirket sayısı ekim ayına göre yüzde 7,8 artışla 2 bin 440'tan 2 bin 631'e yükseldi.
SEKTÖREL DAĞILIM NASIL OLDU?
Kasım ayında en fazla kapanışın gerçekleştiği sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı başı çekti. Bu sektörde 938 şirket ve kooperatif kapandı. İmalat sektöründe 362, inşaat sektöründe ise 328 kapanış kaydedildi.
Gerçek kişi ticari işletmelerde ise kapanışların en yoğun olduğu alanlar yine toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı sektörü oldu, burada 594 işletme kapandı. İnşaat sektöründe 246, imalat sektöründe ise 153 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerine son verdi.