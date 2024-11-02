KAP'a Resmen Bildirildi: Rekor Anlaşmada İmzalar Atıldı

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

SDT Uzay firmasının KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Şirketimiz yurt içi bir müşterisinden, savunma sistemleri alanında, 1.960.750 ABD Doları tutarında sipariş almıştır.

Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının, 2025 ve 2026 yılları içinde yapılması planlanmaktadır.

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