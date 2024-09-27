KAP'a Bildirildi: O Şirketler Temettü Kararı Aldı

Temettü kararına göre, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS), Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN), Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) ve Artemis Halı A.Ş. (ARTMS), bu dönemde temettü dağıtmayacaklarını açıkladılar. Bu dört şirket, yatırımcılarına herhangi bir temettü ödemesi yapmama kararı aldı.

Öte yandan, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS), hisse başına 11,12 TL brüt temettü dağıtacağını, bu miktarın net olarak 10,008 TL olacağını duyurdu. Göltaş’ın temettü dağıtım tarihi ise 3 Ekim 2024 olarak belirlendi.