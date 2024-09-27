KAP'a Bildirildi: O Şirketler Temettü Kararı Aldı
27 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla Borsa İstanbul’da halka açık 5 şirket, temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yatırımcılar, yakından takip ediliyor ve şirketlerin temettü dağıtım stratejilerini araştırmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi - KAP
Temettü kararına göre, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS), Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN), Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) ve Artemis Halı A.Ş. (ARTMS), bu dönemde temettü dağıtmayacaklarını açıkladılar. Bu dört şirket, yatırımcılarına herhangi bir temettü ödemesi yapmama kararı aldı.
Öte yandan, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS), hisse başına 11,12 TL brüt temettü dağıtacağını, bu miktarın net olarak 10,008 TL olacağını duyurdu. Göltaş’ın temettü dağıtım tarihi ise 3 Ekim 2024 olarak belirlendi.
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir bölümünü, hisse senedi sahipleriyle paylaşma yoludur. Hisse senedinin değer artışından bağımsız olarak, sadece o hisseye sahip olduğunuz için kazandığınız düzenli bir gelir kaynağıdır. Bu gelir, pasif bir kazanç olarak nitelendirilir ve yatırımcılar için hisse değer artışı haricinde ek bir getiri sunar. Şirketler, kârlılıklarına göre belirli dönemlerde temettü dağıtarak yatırımcılarına kazanç sağlar.